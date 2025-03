Barwy szczęścia, odcinek 3175: Koniec taryfy ulgowej dla Marysi. Hubert powie jej o ślubie z Asią

Barwy szczęścia, odcinek 3159: Tomasz wymierzy Henrykowi sprawiedliwość. Ojciec odbierze mu to, co najcenniejsze - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3175 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Na prośbę Klary Hubert spakował cały duży karton ubrań Marysi i innych potrzebnych jej drobiazgów i wysłał do Stanów Zjednoczonych w serialu „Barwy szczęścia”. W jej szkole wypełnił deklarację, że nie będzie już do niej uczęszczać. A do swojego domu przewiózł rzeczy Asi i Emila (Artem Malaszczuk).

W 3175. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marysia dowie się o zaręczynach Huberta

Miesiąc wcześniej Hubert wysłał rzeczy Marysi do Los Angeles i wygląda na to, że powoli zaczyna się oswajać z myślą o tym, że córka – być może – zostanie u matki… W 3175. odcinku serialu „Barwy szczęścia” postanowi powiedzieć jej, że pod jej nieobecność oświadczył się Asi. Podczas wideorozmowy powie Marysi o zaręczynach.

Czy Marysia jeszcze wróci do Polski w serialu „Barwy szczęścia”?

W 3175. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marysia, słysząc o oświadczynach ojca, prawdopodobnie nie będzie miała już ochoty wracać… Dziewczynka, nastawiona do Sadowskiej negatywnie, może nie przyjąć tego dobrze, ale – z drugiej strony – ma w Ameryce tyle nowych bodźców wokół siebie, że bardziej zajmuje ją to, co teraz dzieje się wokół niej, a nie sprawy ojca w odległej Polsce. Czy Marysia kiedykolwiek do niej wróci…?