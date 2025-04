Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3992: Konrad uratuje życie Malwinie! Hebel w końcu mu odpuści? - ZDJĘCIA

W 3992 odcinku "Na Wspólnej" Hebel (Tadeusz Huk) już zaplanuje zemstę na oszuście Konradzie (Marek Bukowski), który skrzywdzi jego córkę (Martyna Dudek), ale ona go przed tym powstrzyma! Malwina postanowi dać kochankowi szansę na wyjaśnienia, co skończy się dla niego w szpitalu! A wszystko przez to, że jego ukochana będzie tak zdenerwowana całą tą sytuacją z jego żoną (Paulina Holtz), że nawet nie zauważy, jak wejdzie pod koła samochodu! Ale na szczęście w ostatniej chwili uratuje ją Konrad, który niestety sam ucierpi. Jednak w ten sposób udowodni, jak bardzo mu na niej zależy. Czy tylko jej? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!