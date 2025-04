Na Wspólnej

Na Wspólnej, odcinek 3998: Basia umrze? Jej serce nie wytrzyma brutalnego ataku złodzieja - ZDJĘCIA

W 3998 odcinku "Na Wspólnej" Basia (Grażyna Wolszczak) już od dłuższego czasu nie będzie czuć się najlepiej, jednak zbagatelizuje swój stan, sądząc, że to wyłącznie stres. Ale niestety szybko przekona się, że to zdecydowanie coś bardziej poważnego! A to dlatego, że w 3998 odcinku "Na Wspólnej" jej serce nie wytrzyma napaści złodzieja, który rozbije szybę w jej samochodzie i zabierze jej torebkę. Brzozowska dostanie zawału i umrze? A może uda się ją uratować? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!