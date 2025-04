Barwy szczęścia, odcinek 3180: Nawrót choroby Malwiny?! Przez problemy finansowe może być naprawdę źle

"Barwy szczęścia" odcinek 3180 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Czy to możliwe, że choroba Malwiny znów da o sobie znać? Przypomnijmy, że Brodzińska choruje psychozę maniakalno-depresyjną, na którą nie ma żadnego lekarstwa, żadna terapia nie jest na tyle skuteczna, by mieć całkowitą pewność wyleczenia. Dlatego tak ważne jest branie regularnie przepisanych leków, kontakt ze specjalistami w dziedzinie terapii i psychiatrii oraz wsparcie i czujność bliskich.

Małgorzata przerażona wyprowadzką Malwiny

Jak informowaliśmy, wkrótce w "Barwach szczęścia" Malwina poinformuje zatroskaną mamę, że planuje wyprowadzkę. Chce zacząć nowy rozdział z ukochanym Hermanem (Maciej Raniszewski) oraz córkami. Małgorzata nie zachwyci się pomysłem córki, której zawsze służy wsparciem. Zdecydowanie wolałby, gdyby Brodzińska została w domu rodzinnym. Szczególnie po niedawnych wydarzeniach po urodzeniu małej Rozalki, kiedy to choroba Malwiny zmieniła ją nie do poznania. Dopiero powrót do regularnego brania leków i terapii sprawił, że z kobietą jest dobrze.

Malwina wpadnie w problemy finansowe, a Jerzy z Małgorzatą zaczną się bać o jej zdrowie

Już w 3180 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, że remont mieszkania, do którego ma wprowadzić się Malwina i jej bliscy, wcale nie jest taki tani. Brodzińska wpadnie w coraz to większe nerwy, kiedy stanie się jasne, że na remont raczej nie wystarczy jej pieniędzy!

I właśnie to uczuli Małgorzatę oraz Jerzego (Bronisław Wrocławski). Już w 3180 odcinku "Barw szczęścia" zaczną poważnie niepokoić się o stan córki. Uznają, że nerwy w związku z mieszkaniem i finansami mogą bardzo niekorzystnie odbić się na jej zdrowiu psychicznym. Czy będą mieli rację? Tego dowiemy się niebawem.

