Barwy szczęścia, odcinek 3298: Cwana Agnieszka po uwięzieniu Łukasza skieruje podejrzenia Kodura na Celinę! Tak pozbędzie się rywalki - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3298 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3298 odcinku "Barw szczęścia" potwierdzi się, że to właśnie Agnieszka stoi za więzieniem Łukasza, o czym informowaliśmy jako pierwsi! Była kochanka Sadowskiego zamknie go w piwnicy i przypnie kajdankami do łóżka rannego detektywa, przez co nie będzie miał on ani jak uciec, ani jak wezwać pomocy, bo siostra Kasi (Katarzyna Glinka) w porę pozbędzie się jego telefonu, przez co nawet policja nie będzie w stanie go namierzyć!

Co prawda, Kodur natrafi na ślad zaginionego Sadowskiego w Mińsku Mazowieckim, gdzie odnajdzie wypożyczony samochód Zdzisia (Zbigniew Buczkowski), którym poruszał się Łukasz, ale niestety Sadowskiego już nie będzie w środku! I tutaj wszystko się urwie! Tym bardziej, że ani on, ani poszukująca go na własną rękę Celina, gdy Marcin nie przyjmie jej wsparcia, nie będą mieli pojęcia, że to właśnie Agnieszka w 3298 odcinku "Barw szczęścia" może go więzić! Szczególnie, że siostra Kasi niczym się nie zdradzi!

Tak cwana Agnieszka będzie się kamuflować po zaginięciu Łukasza w "Barwach szczęścia"!

Zdradzamy, że tuż po zaginięciu Łukasza w 3291 odcinku "Barw szczęścia", Kasia skontaktuje się z siostrą i poprosi ją, aby dała jej znać, gdyby Sadowski się do niej odezwał, co ona oczywiście zgodzi się uczynić. Ale przy okazji nie przyzna się, to właśnie ona za wszystkim stoi, przez co Sadowska niczego się nie domyśli!

I choć siostra sama ją zaskoczy, a ona dostrzeże, że boi się jej nawet ich ojciec Czesław (Marian Jaskulski), to nawet przez myśl jej nie przejdzie, że Agnieszka byłaby zdolna do czegoś takiego! Tym bardziej, że wcześniej odegra scenkę, jakby pogodziła się z porzuceniem przez Sadowskiego, ale prawda będzie jednak inna! A potem w 3294 odcinku "Barw szczęścia" zjawi się w Warszawie, aby pomóc jej w rozmowie z przerażonym Ksawerym (Bartosz Gruchot)!

Agnieszka postanowi wrobić Celinę w zniknięcie Sadowskiego w 3298 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale to wszystko w 3298 odcinku "Barw szczęścia" będą jedynie pozory, aby właśnie nikt nie zorientował się w tym, że to ona stoi za zniknięciem Łukasza! I tak będzie, gdyż nieświadomi tego Kasia z Ksawerym i Czesławem wyjadą na wakacje do Grecji, przez co oni już jej odpadną. Jednak mimo tego siostra Sadowskiej, pod ich nieobecność, postanowi znów zjawić się w Warszawie, aby zorientować się, jak wyglądają jego poszukiwania i czy dalej może czuć się spokojna!

W 3298 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka zjawi się na komendzie i postanowi wypytać Kodura o jego postępy w śledztwie. Szczególnie, że Marcin będzie mógł nie wiedzieć, co się między nimi stało, a że będzie ona siostrą Kasi i byłą kochanką Łukasza, to ułatwi jej to sprawę. Ale czy inspektor udzieli jej jakiś informacji? Tego póki co nie wiadomo, jednak pewne jest jedno! A mianowicie to, że Agnieszka postanowi rzucić jego podejrzenia na Celinę, aby w ten sposób pozbyć się rywalki i zemścić się na niej za to, że w jej ocenie zniszczyła jej związek z Łukaszem!

Jak zachowa się Kodur w 3298 odcinku "Barw szczęścia"?

Jednak czy w 3298 odcinku "Barw szczęścia" to jej się uda? Czy Marcin uwierzy w jej insynuacje? Szczególnie, iż będzie widział, jak Celina przeżywa jego zniknięcie, a nawet sama zaoferuje mu pomoc w jego poszukiwaniach? Czy Kodur doszuka się w tym czegoś podejrzanego? Zwłaszcza, że i Brońska będzie zdania, że za jego zniknięciem stoją bandyci, którym wcześniej się narażą, gdy pomogą mu ich złapać, dzięki czemu wpadną! Czy pomyśli, że w ten sposób pani detektyw będzie chciała się wybielić?

A może wręcz przeciwnie, to zachowanie Agnieszki w 3298 odcinku "Barw szczęścia" wyda jej się dziwne? Czy inspektor wreszcie dojdzie do prawdy i odnajdzie Łukasza? A może uprzedzi go w tym właśnie Brońska? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!