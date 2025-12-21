Barwy szczęścia, odcinek 3291: Kodur nie zgodzi się na pomoc Celiny przy poszukiwaniach Łukasza! Nie znajdzie zaginionego Sadowskiego, ale Brońska nie odpuści - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3291 - piątek, 9.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3291 odcinku "Barw szczęścia" śledztwo Kodura nie przyniesie żadnych przełomów w sprawie zaginięcia Łukasza, co mocno zmartwi nie tylko Celinę, ale i Kasię (Katarzyna Glinka), która mimo ich rozwodu, wciąż będzie drżeć o życie swojego byłego męża, a ojca ich wspólnego syna (Ksawery Gruchot). I nic dziwnego, gdyż sprawa będzie naprawdę poważna, a Sadowskiemu będzie grozić poważne niebezpieczeństwo.

I z tego względu w 3291 odcinku "Barw szczęścia" Celina uzna, że nie może siedzieć z założonymi rękami i czekać aż policja znajdzie Łukasza! Tym bardziej, że nie będzie im to szło najlepiej, a liczyć się będzie każda godzina. I stąd po rozmowie z Kasią, Brońska zjawi się na komendzie, aby zaoferować Kodurowi swoje wsparcie!

Kodur nie przyjmie pomocy Brońskiej w 3291 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3291 odcinku "Barw szczęścia" będzie mieć ogromne wyrzuty sumienia, że Łukasz zniknie właśnie z niej winy! Tym bardziej, że to ona wpakuje go w kolejne niebezpieczne śledztwo, w trakcie którego narażą się groźnym bandytom, handlującym narkotykami! I właśnie z tym zarówno ona, jak i Marcin początkowo będą wiązać jego zaginięcie.

I dlatego w 3291 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl Kodur nie zgodzi się, aby Brońska mu pomagała w śledztwie. Zwłaszcza, że i ona będzie mogła być na celowniku, przez co Marcin nie zgodzi się aby brała w tym udział, aby i jej nic się nie stało! Tym bardziej, że doskonale będzie świadomy tego, że będzie ona gotowa na wszystko, co nie będzie mogło skończyć się dobrze!

- Musimy być dobrej myśli. Szukamy go – uzna Kodur.

- Może połączymy siły? Daj mi coś. Siedziałam w tej sprawie, pomogę wam rozpracować temat – zaproponuje Celina, ale Marcin się na to nie zgodzi - Wiem, że umiesz się wpakować w kłopoty. Oboje z Łukaszem umiecie. Cała ta sprawa jest niebezpieczna.

Marcin i Celina osobno będą szukać zaginionego Łukasza w 3291 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale mimo tego w 3291 odcinku "Barw szczęścia" Celina i tak nie odpuści i postanowi wrócić na miejsce, gdzie widzieli się z Łukaszem po raz ostatni. Brońska uzna, że jeśli jeszcze raz, ale już na chłodno przeanalizuje przebieg zdarzeń z tamtego dnia, to na pewno odkryje moment, w którym zaginął Sadowski i ruszy jego śladem.

Szczególnie, że choć w 3292 odcinku "Barw szczęścia" na to w końcu natrafi Kodur, gdy odkryje, że po raz ostatni telefon Sadowskiego logował się w Mińsku Mazowieckim, gdzie od razu także pojedzie, to jednak na miejscu odnajdzie jedynie samochód Zdzisia (Zbigniew Buczkowski), który Łukasz wcześniej od niego pożyczy, ale niestety bez detektywa... I stąd nadzieja będzie już tylko w Celinie!