Na Wspólnej, odcinek 3994: Kamil nie pozwoli więcej krzywdzić Łucji! Postawi wyrodnej Agier ultimatum - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3994 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3994 odcinku "Na Wspólnej" Łucja już dłużej nie będzie w stanie sama poradzić sobie z matką, która nie zmieni co do niej swojego podejścia nawet po wspólnym zamieszkaniu u Kamila. I choć Hoffer i Agier zlitują się nad nią, gdy popędzi opiekunkę i skończy ze złamaną nogą, to oczywiście Krystyna nie okaże za to swojej wdzięczności.

A wręcz przeciwnie, gdyż po zamieszkaniu u lekarza stanie się jeszcze gorsza! Zdradzamy, że Krystyna rozpocznie od zdemolowania sypialni Łucji i Kamila, gdyż nie zniesie widoku ich szczęścia na zdjęciach, a gdy seniorkę spróbuje uspokoić Roman (Waldemar Obłoza), to sytuacja tylko się zaogni! Do tego stopnia, że między matką, a córką dojdzie do kolejnej karczemnej awantury, po której młoda Agier w 3994 odcinku "Na Wspólnej" wyląduje na terapii!

Kamil wreszcie weźmie się za wredną Agier w 3994 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3994 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Kamila wróci ze spotkania z terapeutą bardzo poruszona. Do tego stopnia, że Hoffer w końcu powie "dość" i wreszcie weźmie się za okrutną Krystynę!

Lekarz już dłużej nie będzie w stanie patrzeć, jak Agier wyżywa się psychicznie na swojej córce i postanowi się temu stanowczo przeciwstawić, nie patrząc już na to, że ma do czynienia z matką swojej kochanki. A to dlatego, że tym razem kobieta już stanowczo przesadzi, w związku z czym i on nie będzie miał wobec niej żadnej litości.

I w 3994 odcinku "Na Wspólnej" postawi jej stanowcze ultimatum! Kamil da Krystynie jasno do zrozumienia, że ma zmienić podejście do swojej córki, gdyż w przeciwnym razie będzie musiała sobie radzić sama, bo on wygoni ją z własnego mieszkania i wspólnie z Łucją już nie załatwią jej żadnej opieki!

Czy Krystyna w końcu się zmieni w 3994 odcinku "Na Wspólnej"?

I wówczas w 3994 odcinku "Na Wspólnej" Krystyna znajdzie się w kropce! Czy po groźbie Kamila zdecyduje się w końcu zmienić swoje podejście? Bardzo możliwe, gdyż o dziwo seniorka zacznie dobrze dogadywać się z Ulą (Julia Jurek)! Czy Hofferówna zdoła wpłynąć na wyrodną Agier? Czy matka Łucji wreszcie się opamięta? Tego dowiemy się już w 3994 odcinku "Na Wspólnej"!

