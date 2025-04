Na Wspólnej, odcinek 3997: Koniec Klaudii i Michała! Zostawi go po odkryciu szokującej prawdy - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3997 - czwartek, 17.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3997 odcinku "Na Wspólnej" Klaudia będzie przekonana, że Michał już wie o wszystkich jej oszustwach! A wszystko przez Igę, która już wcześniej jako pierwsza odkryła, że jest ona zwykłą oszustką. Tyle tylko, że Brzozowski wtedy nie chciał jej słuchać. Mimo iż jego nowa kochanka ewidentnie będzie kręciła i go oszukiwała, to jednak naiwny mężczyzna wciąż będzie jej ślepo wierzył, a ona będzie to wykorzystywać. Klaudia najpierw naciągnie Michała na nowy i drogi telefon, a następnie na luksusowe spa.

Ale w tym samym czasie jego bliscy nie będą próżnować. Tym bardziej, że zacznie się o niego martwić już nie tylko Przybysz, ale także i Brygida (Maja Wolska), na polecenie której policjanci sprawdzą nową kochankę Michała i w ten sposób w 3995 odcinku"Na Wspólnej" zyskają już pewność, że jest ona zwykłą oszustką!

Oszustka Klaudia zostanie zdemaskowana w 3996 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 3995 odcinku "Na Wspólnej" przyjaciółki za wszelką cenę spróbują uratować Michała, który stanie się kolejną ofiarą Klaudii. Tyle tylko, że zaślepiony Michał nie będzie ich słuchał, dlatego posuną się one do postępu i zagrają mężczyzną, którego wcześniej oszustka oskubała na kilkanaście tysięcy. I wówczas nie wytrzyma ona z nerwów i stresu i zemdleje, przez co dla wszystkich stanie się jasne, że faktycznie ma coś dla sumieniu. No, w 1 chwili poza Brzozowskim, który do końca będzie jej bronił.

Ale w 3996 odcinku "Na Wspólnej" i od innych dowie się, że nie jest ona taka nieskazitelna, gdy przed szpitalem napadnie na nią inny, oszukany przez nią mężczyzna. I wówczas Klaudia zacznie zdawać sobie sprawę, że jest na straconej pozycji!

Nowa kochanka Michała odejdzie w 3997 odcinku "Na Wspólnej"!

Do tego stopnia, że w 3997 odcinku "Na Wspólnej" będzie przekonana, że Iga już najpewniej powiedziała Michałowi prawdę o jej oszustwach. Klaudia będzie pewna, że została już zdemaskowana i nie ma co liczyć na dalsze naciąganie kochanka, dlatego zdecyduje się odejść i oczywiście posunie się przy tym do manipulacji, aby jeszcze bardziej zrzucić za to winę na Przybysz.

W 3997 odcinku "Na Wspólnej" oszustka w pięknych słowach wyzna swojemu ukochanemu, iż nie zasługuje na jego miłość i postanowi go zostawić. Klaudia zdecyduje się wyjechać i osiągnie swój cel, gdyż Michał faktycznie będzie myślał, iż stało się to wyłącznie z winy Igi, do której będzie miał pretensje. Do czasu aż ta wspólnie z Brygidą nie zabiorą go na spotkanie z innym oszukanym mężczyzną i nie wytłumaczą mu jej mechanizmu działania!