Na Wspólnej, odcinek 3983: Nowa kochanka Michała oszustką! Tak Iga zyska pewność, że Klaudia widzi – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3983 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3983 odcinku „Na Wspólnej” Iga już zyska pewność, że nowa kochanka Michała jest zwykłą oszustką! Przypomnijmy, że policjantka już nabrała co do niej podejrzeń, gdy Brzozowski przywiózł ją na komisariat, aby ta mogła złożyć zeznania w sprawie rzekomo skradzionego jej portfela, który jednak odnalazł się w jej torebce! I to już wydało się Przybysz dziwne, tym bardziej że „niewidoma” kobieta zaczęła się strasznie plątać w swoich zeznaniach.

Ale najlepsze i tak stało się potem, gdy Michał zabrał swoją nową ukochaną na spotkanie z Mikołajem (Krzysztof Wieszczek) i Stefankiem (Gabriel Pakieser), który na własne oczy przekonał się, że Klaudia jednak widzi i natychmiast o wszystkim o tym doniósł, ale wówczas uwierzyła mu tylko Iga! I w 3983 odcinku „Na Wspólnej” przekona się, że dobrze zrobiła!

Tak Iga upewni się w tym, że Klaudia jest zwykłą oszustką w 3983 odcinku „Na Wspólnej”!

A wszystko przez to, że w 3983 odcinku „Na Wspólnej” i ona zyska dowody na to, że Klaudia wcale nie jest niewidoma! Zdradzamy, że nowa ukochana Michała zjawi się z nim w jej mieszkaniu, aby zabrać na spacer ich córkę.

Tyle tylko, że wtedy do środka wpadnie też Brygida (Maja Wolska), przez co wyjdzie na jaw, że wcale nie jest ona siostrą Brzozowskiego. I z tego względu dziewczyna już nawet straci ochotę na wspólny spacer, ale ostatecznie w 3983 odcinku „Na Wspólnej” się na niego wybierze! Ale już nie tylko z nowym kochankiem i jego córką!

Michał nie uwierzy byłej kochance w 3983 odcinku „Na Wspólnej”!

A to dlatego, że za parą w 3983 odcinku „Na Wspólnej” ruszy także i Iga! Przybysz postanowi pójść za parą, aby upewnić się w tym, że Klaudia faktycznie widzi. I tak właśnie się stanie, gdyż wówczas i policjantka nie będzie mieć już żadnych wątpliwości, że nowa kochanka Michała wcale nie jest niewidoma. A co gorsza tylko oszukuje Brzozowskiego.

I oczywiście, w 3983 odcinku „Na Wspólnej” od razu postanowi go przed nią ostrzec, jednak były kochanek wcale jej nie uwierzy. Tym bardziej, że Klaudia pokaże mu swoją rzekomą legitymację rencistki, po której z kolei to on zyska pewność, że jego ukochana nie kłamie! Choć to wcale nie będzie prawda…