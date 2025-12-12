Na Wspólnej, odcinek 4138: Weronika zamieszka z Sebastianem pod nieobecność Nalepy! Antosia znów ich ze sobą połączy

"Na Wspólnej" odcinek 4138 - poniedziałek, 29.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4138 odcinku "Na Wspólnej" Sebastian wreszcie będzie mógł opuścić szpital. Jednak wciąż będzie wymagał opieki, na którą ze strony oszustki Donaty (Barbara Garstka) raczej nie będzie miał co liczyć. Tym bardziej po jej zdemaskowaniu i w sprawie syna i jego majątku. W zupełnym przeciwieństwie do Antosi, która właśnie postanowi zająć się swoim ojcem, bez względu na korzyści materialne. I stąd zaproponuje, aby zamieszkał u Weroniki!

Tym bardziej, że po wyjeździe Nalepy w 4138 odcinku "Na Wspólnej" będą ku temu warunki. I Roztocka, choć niechętnie, się na to zgodzi, gdyż zda sobie sprawę, jak ważne jest to dla Antosi, dla której zdecyduje się poświęcić. Jednak wyraźnie zaznaczy przy tym byłemu kochankowi, iż zgadza się na to wyłącznie do czasu powrotu Lwa z Nowego Jorku, na co Petrus przystanie!

Ada nakryje Weronikę z Sebastianem w domu prawniczki 4139 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że w 4139 odcinku "Na Wspólnej" Sebastian bardzo dobrze się odnajdzie i poczuje u Weroniki. Tym bardziej, że będzie miał tam nie tylko komfortowe warunki, ale i cudowną opiekę w osobie Antosi, która będzie troskliwie zajmować się ojcem. Ale Roztocka da mu jasno do zrozumienia, aby się u niej nie zadomawiał, bo jest tam wyłącznie ze względu na ich córkę.

Zwłaszcza, gdy w 4139 odcinku "Na Wspólnej" u siostry niespodziewanie zjawi się Ada (Monika Obara), która zostanie przydzielona do opieki nad Sebastianem. I mocno się zdziwi, gdy zobaczy w jej domu jej byłego kochanka i to pod nieobecność jej obecnego partnera, o którego przecież wcześniej sama z nią rywalizowała!

Siostra Roztockiej wyda ją przed Nalepą w 4139 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy w 4139 odcinku "Na Wspólnej" Ada doniesie Nalepie, że pod jego nieobecność Weronika zamieszkała z byłym kochankiem? Tym bardziej, że przecież będzie do tego zdolna, gdyż już wcześniej zasłynęła ze swojego niewyparzonego języka. Tyle tylko, że jej gadanie miało niewiele wspólnego z prawdą!

Czy zatem, w tej sytuacji w 4139 odcinku "Na Wspólnej" odpuści? Szczególnie, że sama już będzie przecież z Adamskim (Tomasz Piątkowski). A może wręcz przeciwnie, postanowi to wykorzystać i w ten sposób znów otworzy sobie drogę do Nalepy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!