Na Wspólnej, odcinek 4133: Przykry finał kolacji u Ostrowskich! Anka w końcu dowie się, że Ewa chce ograniczyć jej prawa rodzicielskie do Jasia - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4133 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4133 odcinku "Na Wspólnej" Arek postanowi zorganizować rodzinny obiad, który uzna za dobrą okazję do pogodzenia się Ewy i Igora. Tym bardziej, że ich relacje ulegną znacznemu ochłodzeniu, gdy Nowak dowie się, że za jego plecami matka orientowała się, czy może pozbawić jego chorą partnerkę praw rodzicielskich do Jasia (Kazio Wierzbicki)!

Ale mimo tego w 4133 odcinku "Na Wspólnej" Igor przyjmie zaproszenie od Arka i zjawi się u Ostrowskich wspólnie z Anką, która jeszcze nie będzie świadoma tego, co zrobiła Ewa. Poza tym, że sama domyśli się tego, że matka Nowaka uważa, iż nie powinna zajmować się Jasiem. Ale w końcu dowie się i najgorszego!

Tak Arek spróbuje pogodzić Ewę z Igorem w 4133 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że atmosfera przy rodzinnym stole w 4133 odcinku "Na Wspólnej" będzie tak gęsta, że aż będzie można ją kroić! Ale mimo tego Arek postanowi nie rezygnować ze swoich planów zażegnania między nimi kryzysu. Tyle tylko, że stanie się to z zupełnie odwrotnym skutkiem niż jak będzie zakładał...

- O co wam chodzi? - zacznie Arek.

- Mnie o nic - powie Ewa, ale jej mąż nie odpuści - Może porozmawiamy?

- Nie ma o czym. Mama wie, co zrobiła - uzna Igor.

- A ty wiesz dlaczego - odpłaci mu się matka.

- Nie, nie wiem - stwierdzi jej syn.

- No to może wyjaśnijmy to sobie, co? - zasugeruje Ostrowski.

Szczególnie, że wtedy w 4133 odcinku "Na Wspólnej" do ich rozmowy wtrąci się Anka, która powie głośno, co Ewa myśli na jej temat. A Ostrowska nie wyprowadzi jej z błędu!

- Ewa uważa, że nie powinnam zajmować się Jasiem, bo jestem chora. I mogę znowu zrobić mu krzywdę - powie Anka.

- Powiedziałam, że jesteś jego mamą i że jesteś mu potrzebna, ale powinniśmy się jednak stosować do zaleceń psychiatry - uzna Ewa.

Wściekły Nowak wyjawi rodzinie, co chciała zrobić jego matka Ance w 4133 odcinku "Na Wspólnej"!

I wtedy w 4133 odcinku "Na Wspólnej" do rozmowy z powrotem wróci Igor, który przy wszystkich wyrzuci matce, że chce odebrać Ance prawa rodzicielskie, czego jego ukochana już nie wytrzyma! Tym bardziej, że czegoś takiego w ogóle nie będzie się po niej spodziewać!

- I dlaczego poszłaś do prawnika? - wypomni jej Igor.

- Chciałam się tylko zorientować - wyjaśni się matka.

- W czym? Jak ograniczyć prawa rodzicielskie? - wyrzuci jej syn.

- Że co chciałaś zrobić? - pójdzie za nim i Anka, po czym w 4133 odcinku "Na Wspólnej" wściekła wstanie od stołu i uda się na górę, gdzie już postanowi do nich nie wracać. Tylko udać się na próbę, na którą wcześniej zaprosi ją jeden z klientów jej kawiarni.