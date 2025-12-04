Na Wspólnej, odcinek 4131: Antosia zginie?! Znajomy Donaty będzie chciał rozjechać córkę Weroniki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4135 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4135 odcinku "Na Wspólnej" Antosia będzie już gotowa na powrót do Afryki, gdy kwestie z jej ojcem w końcu się rozwiążą, a Sebastian ujawni, kim tak naprawdę jest Donata! Zdradzamy, że Petrus otwarcie przyzna swojej córce, iż wie, że syn Janko nie jest jego dzieckiem, a jego partnerka tylko chciała przejąć jego majątek. I tym utnie wszelkie niepewności i rozczarowania Antosi, która już na spokojnie będzie mogła szykować się do wyjazdu, a nie ucieczki!

Tyle tylko, że w 4135 odcinku "Na Wspólnej" żądna pieniędzy Donata tak łatwo nie odpuści! Do tego stopnia, że w dniu wyjazdu Antosi zjawi się u niej prawnik, który poinformuje ją o przejęciu majątku jej ojca, przez co jego córka uda się jeszcze do niego do szpitala! A gdy z niego wyjdzie, to zacznie ją śledzić nieznajomy mężczyzna!

Weronika w ostatniej chwili uratuje córkę w 4135 odcinku "Na Wspólnej"!

Aż w końcu w 4135 odcinku "Na Wspólnej" podjedzie przed jej dom, gdzie postanowi ją rozjechać! Ale na szczęście, w ostatniej chwili życie córce uratuje Weronika! Roztocka odciągnie Antosię, przez co uda się uniknąć zderzenia, a dziewczynie nic się nie stanie! A samochód odjedzie jakby nic się nie stało. Jednak prawniczka tego tak nie zostawi! Tym bardziej, że w grę wejdzie już nie tylko zdrowie, ale i życie jej córki!

I już w 4136 odcinku "Na Wspólnej" Weronika poprosi Roberta (Dariusz Wnuk) o pomoc w odnalezieniu sprawcy, którym okaże się znajomy Donaty Janko, co nie będzie dla nikogo żadnym zaskoczeniem. Ale nie będzie to jednoznaczne z tym, że Roztocka jej odpuści! A wręcz przeciwnie!

Wściekła Roztocka weźmie się za Donatę w 4136 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4136 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka skontaktuje się z Janko i zacznie ją straszyć nie tylko więzieniem za próbę morderstwa Antosi czy sfałszowanie podpisu Sebastiana, ale także i odebraniem jej dziecka! Jak na jej groźby zareaguje Donata?

Czy w 4136 odcinku "Na Wspólnej" przestraszy się prawniczki i w końcu odpuści? A może wręcz przeciwnie, zachęci ją to do kolejnego ataku? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!