Na Wspólnej, odcinek 4135: Brygida i Michał będą w końcu razem?! Wyzna swoje uczucia - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4135 - czwartek, 18.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4135 odcinku "Na Wspólnej" Michał poczuje się zaniedbany, gdy Ilona i Brygida będą świetnie bawiły się w SPA, a on będzie robił za niańkę dla dzieci. Tym bardziej, że już wcześniej da się wykorzystać Brygidzie do pozbycia się z jej życia Kluska, gdy Miauczyńska niespodziewanie pocałuje go na jego oczach, a potem go od siebie odepchnie. I już wtedy biznesmen będzie nieźle skołowany i ostro wkurzy się na dziewczynę.

Tym bardziej, gdy Zdybicka zaoferuje jej sprzedaż mieszkań na osiedlu, a także zaprosi ich na wspólny wyjazd do SPA, na co Brzozowski początkowo nie będzie chciał się zgodzić. Ale w końcu ulegnie, czego szybko pożałuje! Jednak w 4135 odcinku "Na Wspólnej" tylko do czasu!

Brygida wyzna Michałowi miłość w 4135 odcinku "Na Wspólnej"!

Zdradzamy, że w 4135 odcinku "Na Wspólnej" Brygidzie w końcu zrobi się głupio za to, w jaki sposób potraktowała Michała! Szczególnie, że doprowadzi do tego, że Brzozowski już nawet zacznie myśleć o powrocie do Warszawy, ale Miauczyńska za wszelką cenę spróbuje go zatrzymać.

I w 4135 odcinku "Na Wspólnej" wybierze się z nim na spacer, w trakcie którego nie tylko szczerze go przeprosi, ale po raz kolejny wyzna mu swoje uczucie! Brygida otwarcie zapowie Michałowi, iż widzi w nim swoją bratnią duszę i tak naprawdę marzy o takim partnerze, jak on, co tym razem Brzozowski weźmie już na poważanie za wyznanie miłości!

Szczęście Brygidy i Michała nie potrwa długo w 4135 odcinku "Na Wspólnej"!

I to w 4135 odcinku "Na Wspólnej" wreszcie ich do siebie zbliży! Do tego stopnia, że Brzozowski sam zdecyduje się na czuły gest względem Miauczyńskiej. Ale niestety to nie potrwa długo, a Michał i Brygida ostatecznie dalej nie zostaną parą! A wszystko przez Ilonę!

W 4136 odcinku "Na Wspólnej" Zdybicka podsunie Brzozowskiemu myśl, iż Miauczyńska jest dla niego zbyt młoda. I to tak, że Michał faktycznie zacznie długo i intensywnie się nad tym zastanawiać! Aż w końcu postanowi wycofać się z relacji z zakochaną w nim dziewczyną. Biznesmen zdecyduje się ograniczyć ich kontakty, czym już mocno ją rozczaruje! Ale na tym nie poprzestanie i poleci jeszcze do Kluska! Czy powie mu prawdę o ich pocałunku? O tym dowiemy się już niebawem!