Na Wspólnej, odcinek 4133: Brygida pocałuje Michała! Wykorzysta go, aby pozbyć się Kluska - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4133 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4133 odcinku "Na Wspólnej" Brygida postanowi wreszcie raz na zawsze zakończyć swoją toksyczną relację z Kluskiem. Szczególnie, iż zda sobie sprawę, że cały czas tkwi w niej wyłącznie ze względu na swoje rodzinne problemy z przeszłości, których prowodyrem była jej matka alkoholiczka (Joanna Gonschorek). I w końcu zdecyduje się to zakończyć.

Tym bardziej, że w 4133 odcinku "Na Wspólnej" będzie mieć w tym wsparcie Igi (Lidia Sadowa), która zapewni ją, że z pewnością da sobie radę i z kobietą i byłym partnerem! I właśnie za niego Brygida weźmie się w pierwszej kolejności! Tym bardziej, iż nadarzy się okazja, aby ostatecznie go do siebie zniechęcić! Ale w jaki sposób?

Pocałunek Brygidy i Michała zaskoczy Kluska w 4133 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 4133 odcinku "Na Wspólnej" przy pomocy Michała! Zdradzamy, że Brygida niespodziewanie pocałuje Brzozowskiego na placu zabaw, gdzie będzie przebywać z córką. A zaskoczony biznesmen go odwzajemni. Tym bardziej, iż w tym momencie nie będzie miał pojęcia, że został wykorzystany przez Miauczyńską, która w ten sposób będzie chciała pozbyć się ze swojego życia Kluska raz na zawsze! Szczególnie, że specjalnie zrobi to na jego oczach!

Widok Brygidy całującej się z Michałem w 4133 odcinku "Na Wspólnej" mocno zaskoczy Remigiusza! Zwłaszcza, że tym razem to on nakryje byłą ukochaną w ramionach innego mężczyzny i wcale nie będzie to dla niego przyjemny ogląda. I wówczas zrozumie, co czuła Miauczyńska, gdy on tuż po jak ją zostawił, gdy dowiedział się, że ma córkę, pocieszył się u boku koleżanki z pracy!

Remigiusz w końcu odpuści sobie Brygidę w 4133 odcinku "Na Wspólnej"?

Czy wówczas w 4133 odcinku "Na Wspólnej" Klusek już na dobre odpuści sobie Brygidę, do której wcześniej mimo wszystko jeszcze startował? A może wręcz przeciwnie, w tej sytuacji zrozumie, co tak naprawdę do niej czuje i postanowi o nią zawalczyć?

Tym bardziej, że przecież w 4133 odcinku "Na Wspólnej" ona i Michał wcale nie będą razem, choć będzie to wyglądać inaczej, gdyż nieświadomy niczego Brzozowski doskonale odegra swoją rolę. Jednak, gdy dowie się prawdy, to sam będzie nieźle skołowany, dokładnie tak samo jak Klusek! Szczególnie, że tuż po pocałunku, Brygida go odepchnie, gdy on będzie chciał jeszcze więcej!