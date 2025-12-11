Na Wspólnej, odcinek 4132: Igor wścieknie się na matkę! Dowie się, co Ewa zrobiła za jego plecami w sprawie Anki - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4132 - poniedziałek, 15.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4132 odcinku "Na Wspólnej" Ewa w końcu zdecyduje się powiedzieć Igorowi o swojej rozmowie z Agnieszką w sprawie Anki. Tym bardziej, że Olszewska sama poradzi jej, aby najpierw skonsultowała się ze swoim synem, gdyby faktycznie chciała wnieść wniosek o odebranie matce Jasia praw rodzicielskich.

I stąd w 4132 odcinku "Na Wspólnej" Ostrowska zdecyduje się pójść za jej radą i o wszystkim mu powiedzieć. Szczególnie, że wciąż będzie martwić się o swojego wnuka, z którym przez Nowaka, jego partnerka, będzie mieć kontakt, mimo wcześniejszego zakazu psychiatry! Jednak na wyraźne zalecenie pediatry, w ocenie którego Jasiowi będzie brakować kontaktu z matką!

Ewa nie będzie widzieć w swoim zachowaniu nic złego w 4132 odcinku "Na Wspólnej"!

I choć oczywiście w 4132 odcinku "Na Wspólnej" Ewa będzie zdawać sobie z tego sprawę, to jednak będzie wolała trzymać się ustalonych reguł w trosce o bezpieczeństwo Janka. I stąd zachowa się tak, a nie inaczej. Ale tym zdenerwuje Igora...

- Byłam u Agnieszki - zacznie Ewa.

- Po co? - spyta zdziwiony Igor.

- Chciałam się skonsultować. Chciałam się dowiedzieć, jak od strony prawnej wygląda sytuacja opieki nad Jankiem - wyjaśni mu matka.

- Ale za moimi plecami? - zdenerwuje się jej syn.

- Musiałam się dowiedzieć, że w razie czego Janek będzie bezpieczny - wyjaśni mu Ostrowska.

Tym bardziej, że w 4132 odcinku "Na Wspólnej" i Nowakowi będzie na tym zależeć, dlatego podejmie taką decyzję, a nie inną. Jednak zdaniem matki zbyt pochopną!

- Ale ja się upewniłem. Czy myślisz, że zrobił coś, co jemu zagraża? - wyrzuci jej Nowak.

- No świadomie nie - oceni matka.

- Ale to ja podjąłem decyzję, że Ania będzie widywać się z Jasiem. To było trudne, ale nie było innego wyjścia - zauważy Igor.

- Tak, ale podjąłeś ją pod wpływem emocji - wypomni mu Ewa.

- Nie pod wpływem rozmowy z pediatrą - przypomni jej syn.

Tak Igor podsumuje matkę w 4132 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale jak się okaże w 4132 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie do końca, gdyż Igor spotka się także z psychiatrą Anki, która sama nie będzie w stanie ocenić, czy to on podjął dobrą decyzję, czy to Ewa będzie mieć rację. I przez to syn zacznie z niej kpić!

- Ale dzisiaj też widziałem się z psychiatrą Ani i chyba nie jest tak, że wszystko robię tak beznadziejnie - wyrzuci jej Nowak.

- No i co lekarka powiedziała? - zainteresuje się Ostrowska.

- Że ona nie potrafi ocenić, czy to dobra, czy zła decyzja. Ale widzę, że ty masz większe kompetencje - zakpi z niej syn.

- Wiesz co, nie bądź złośliwy - zbulwersuje się Ewa.

- Zrobię wszystko, żeby Janek był bezpieczny - zapewni ją Igor.

- A pomyślałeś o tym, co będzie z Jankiem jak Ance się pogorszy? - wyrzuci mu matka.

- O niczym innym nie myślę - wyzna Nowak, po czym na pożegnanie w 4132 odcinku "Na Wspólnej" rzuci chłodno - Dziękuję ci za pomoc naprawdę. Ale przekraczasz granicę...

