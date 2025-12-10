Na Wspólnej, odcinek 4130: Igor nie posłucha ostrzeżeń Ewy i Julki co do Anki! Zmusi matkę do ostateczności

"Na Wspólnej" odcinek 4130 - środa, 10.12.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4130 odcinku "Na Wspólnej" Ewa spróbuje jeszcze raz porozmawiać z Igorem na temat kontaktów Jasia z Anką. Tym bardziej, iż będzie straszliwie obawiać się o swojego wnuka, gdyż doskonale będzie pamiętać, co zrobiła mu partnerka syna, która przecież wciąż będzie się leczyć. I stąd tak łatwo nie odpuści właśnie w sprawie psychiatry!

- Cześć, jak Jasio? Wszystko dobrze? - zapyta go Ewa.

- Jak widać nic mu się nie stało po spotkaniu z Anią - zakpi Igor.

- Nic takiego nie sugeruję. Tylko mówiłam, że nie przemyślałeś swojej decyzji - wyjaśni mu matka.

- A skąd wiesz, że nie przemyślałem? - odpowie jej pytaniem na pytanie.

Ale wtedy w 4130 odcinku "Na Wspólnej" do ich rozmowy wtrąci się Julka, która stanie po stronie babci i powie ojcu to, o co tak naprawdę będzie chodzić Ewie.

- Może chodzi o to, że zapomniałeś, że Ania próbowała otruć Jasia? No co będziemy udawać, że to się nie wydarzyło? - wygarnie mu Julka.

Julce i Ewie nie uda się wpłynąć na Igora w sprawie spotkań Jasia z Anką w 4130 odcinku "Na Wspólnej"!

A to w 4130 odcinku "Na Wspólnej" nie spodoba się Igorowi, który uzna, że sam najlepiej będzie wiedział, co będzie najlepsze dla jego syna. Tyle tylko, że najwyraźniej zapomni, że Jaś nie będzie wyłącznie jemu bliską osobą, ale jego córce i matce również, przez co także będą mieć prawo się o niego martwić. Zwłaszcza w kontekście jego spotkań z Anką.

- A okej, czyli teraz wszyscy wiedzą lepiej, co jest dobre dla mojego syna, tak? - zdenerwuje się Nowak.

- To też jest mój brat - przypomni mu córka.

- I takie decyzje lepiej skonsultować z lekarzem - doda jego matka.

- Ale konsultowałem tylko, że z pediatrą. Jaś tęskni za mamą. Co miałem zrobić? Przecież nie mogę tego tak zostawić - uzna Igor.

I w tym momencie w 4130 odcinku "Na Wspólnej" zrezygnowana Julka zdecyduje się odpuścić, gdyż zda sobie sprawę, że nie uda im się dotrzeć do ojca i nakłonić go do zmiany zdania. Nowakówna zakończy ich dyskusję i wyjdzie, a w ślad za nią pobiegnie i Ostrowska, zostawiając Nowaka w głębokiej zadumie.

- Dobra, rób co chcesz i tak wiesz wszystko najlepiej, bo to jest przecież twój syn - rzuci na koniec Julka.

Zaniepokojona Ostrowska poszuka wsparcia u Agnieszki w 4131 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale Ewa w 4130 odcinku "Na Wspólnej" tak łatwo nie odpuści jak Julka, bo za bardzo będzie się bała tego, że sytuacja z Jasiem będzie mogła się powtórzyć. A oczywiście, za wszelką cenę nie będzie chciała do tego dopuścić.

I stąd w 4131 odcinku "Na Wspólnej" zdecyduje się w tej sprawie skonsultować z Agnieszką (Katarzyna Walter), która zasugeruje jej nawet możliwość ograniczenia praw rodzicielskich. Jednak i tak poleci jej najpierw porozmawiać na ten temat z synem. Tyle tylko, że to wcale nie będzie takie proste, z czego Ostrowska doskonale będzie zdawać sobie sprawę...