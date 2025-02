Maria zniknie z Na Wspólnej! Bożena Dykiel odejdzie z serialu! Ziębowa wyjedzie i już nie wróci?

Najpierw Małgorzata Socha, a teraz Bożena Dykiel zniknie z „Na Wspólnej”!

Widzów „Na Wspólnej” znów będzie czekał spory szok, gdyż w najbliższym czasie pożegnają kolejną gwiazdę swojego ulubionego serialu! I choć już odejście Małgorzaty Sochy było dla nich sporym wstrząsem, to jak będą mogli zareagować na zniknięcie Bożeny Dykiel, które niebawem także nastąpi?

Tym bardziej, że obie aktorki grały w „Na Wspólnej” od samego początku, ale to Maria Zięba od lat jest flagową postacią serialu. Dlaczego Bożena Dykiel zdecydowała się odejść i co stanie się z żoną Włodka? I przede wszystkim, czy jeszcze wróci?

Co stanie się z Marią w „Na Wspólnej” i kiedy widzowie ostatni raz zobaczą ją na ekranie?

Jak podaje swiatgwiazd.pl widzowie ostatni raz zobaczą na ekranie Marię Ziębę w jubileuszowym 4000 odcinku „Na Wspólnej”! To właśnie wtedy żona Włodka będzie świętować swoje urodziny, a jej bliscy wyprawią jej z tej okazji imprezę niespodziankę!

Tyle tylko, że solenizantka nie będzie mogła się na nim w pełni skupić, gdyż w tym samym czasie w życiu jej siostry rozegra się prawdziwy dramat! A to dlatego, że Różę porzuci jej partner, ale na tym jej problemy się nie skończą, gdyż przy okazji wyjdzie na jaw, że kobieta jest poważnie chora! Maria dowie się, że siostra ma guza mózgu, operacji którego nie będzie chciał podjąć się żaden z polskich lekarzy.

Ale na szczęście w 4000 odcinku „Na Wspólnej” Ricardo poinformuje siostry, że znalazł zagraniczną klinikę, która podejmie się operacji Róży. A Maria oczywiście postanowi towarzyszyć jej w tak trudnym czasie, dlatego wybierze się na nią razem z nią.

I w ten sposób bliscy, jak i widzowie pożegnają Ziębową, którą po imprezie najbliżsi odwiozą na lotnisko wraz z Różą! Maria opuści Polskę, a Bożena Dykiel na jakiś czas zniknie z kultowego serialu TVN!

Czy Ziębowa jeszcze wróci do „Na Wspólnej”?

Ale wszystkich widzów „Na Wspólnej” uspokajamy, gdyż Maria Zięba nie zniknie z ich ulubionego serialu już na zawsze, a tylko na jakiś czas! A tym samym Bożena Dykiel nie odejdzie na dobre, a tylko na chwilę!

Tym bardziej, że nie będzie to decyzja aktorki, a jedynie produkcji, która będzie chciała wprowadzić do serialu nieco dramaturgii! Jednak fani mogą być spokojni, gdyż żona Włodka jeszcze wróci do „Na Wspólnej”! Ale nie nastąpi to tak szybko!