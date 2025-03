Na Wspólnej, odcinek 3981: Ola znów zacznie ćpać? Zwolni Wiolę i sama straci pracę? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na Wspólnej" odcinek 3981 - czwartek, 20.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3981 odcinku „Na Wspólnej” Ola znajdzie już dla Alanka nową opiekunkę. Tym bardziej, że po ostatniej akcji Wioli, gdy zabrała chłopca z mieszkania Czerskiego (Mariusz Zaniewski) na bardzo długi spacer i nie odbierała telefonów, Zimińska nie będzie chciała dłużej z nią współpracować i definitywnie ją zwolni, czym nieźle zaskoczy nie tylko samą nianię, ale także i Mariusza!

- Zatrudniłam nową nianię dla Alka. Doświadczona, pracuje w agencji. Przyjdzie po południu – oświadczy mu Ola.

- A to co naprawdę zwolniłaś Wiolę? - zdziwi się Mariusz, a gdy w 3981 odcinku „Na Wspólnej” kochanka przypomni mu, że przecież sam przy tym był, to szybko pośpieszy z wyjaśnieniami – No tak, ale nie wiedziałem, że tak ostatecznie…

- No tak, myślałeś, że ochłonę, zmienię zdanie jak to mają kobiety, tak? - zdenerwuje się Zimińska, po czym doda – Nie, to była moja świadoma decyzja!

- No, ale przyznasz, że emocji było sporo – zauważy Czerski.

- Tak, bo dotyczą mojego syna. Nie oddam go w ręce baby, która znika na pół dnia i nie odbiera telefonów! - przyzna wkurzona Zimińska, a gdy kochanek powie, że to się przecież zdarzyło tylko raz, to sprawi, że ukochana już wybuchnie – I o jeden raz za dużo! Przez nią zaczęłam myśleć, że ten psychol znowu coś zrobi Alkowi… Nie mogę tego znowu przeżywać!

Psychol Alan wykorzysta zwolnienie Wioli w 3981 odcinku „Na Wspólnej”!

Oczywiście, wtedy w 3981 odcinku „Na Wspólnej” Mariusz w pełni zrozumie decyzję swojej ukochanej i ją poprze. W przeciwieństwie do Wioli, która zupełnie się z tym nie pogodzi i od razu poleci na skargę do Alana, który jeszcze postanowi to wykorzystać. I znów w 3981 odcinku „Na Wspólnej” zacznie manipulować naiwną opiekunką, która będzie łykać wszystko, co jej powie!

- Wyrzuciła mnie z pracy – poskarży mu się Wiola.

- Żartujesz? - uda zdziwionego Alan.

- Znalazła już sobie inną dziewczynę na moje miejsce – doda ukochana.

- To oznacza, że ona znowu zaczęła ćpać – uzna Novak, w co dziewczyna w pierwszej chwili aż nie będzie mogła uwierzyć – Co?!

Zimińska sama straci pracę przez Novaka w 3981 odcinku „Na Wspólnej”?

Ale Alan w 3981 odcinku „Na Wspólnej” już zadba o to, aby jednak uwierzyła. A następnie zjawi się przed mieszkaniem Czerskiego, gdzie zaczeka na nową nianię, na którą napadnie tuż po jej spotkaniu z Olą. Zdradzamy, że Novak zacznie dusić i zastraszać dziewczynę, dając jej przy tym jasno do zrozumienia, aby więcej się tam nie pokazywała, co przerażona opiekunka zdecyduje się uczynić.

I już w 3982 odcinku „Na Wspólnej” zrezygnuje z pracy, czym nieźle zszokuje Olę, która nie będzie świadoma kolejnego podstępu psychola. I wówczas Zimińska znajdzie się w kropce, gdyż nie będzie miała, z kim zostawić syna.

I w efekcie zabierze go ze sobą do pracy, co nie skończy się dobrze. A to dlatego, że na jej widok z dzieckiem, jej klient, któremu już mocno wcześniej podpadła, gdy spóźniła się na ich spotkanie, a na dodatek zapomniała wziąć ze sobą ważnych dokumentów, będzie chciał wyjść! I to niestety znów na oczach Olszewskiej (Katarzyna Walter), od której już wcześniej dostanie ostrą reprymendę i obieca, że więcej nie zawiedzie. Czy w tej sytuacji sama prawniczka także straci pracę? Przekonamy się już niebawem!