Na Wspólnej, odcinek 3984: Naiwna Wiola sprowadzi Alana do mieszkania Czerskiego! Wykorzysta ją - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3984 - środa, 26.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3984 odcinku „Na Wspólnej” Wiola wróci do pracy przy Alku! Zdradzamy, że po "niespodziewanej" rezygnacji nowej niani, Ola (Marta Wierzbicka) zjawi się w kancelarii Zakościelnego (Dariusz Niebudek), aby osobiście przeprosić wcześniejszą opiekunkę i poprosić ją o powrót.

I choć w pierwszej chwili zraniona dziewczyna odmówi, to pod wpływem Alana, który przekona ją do ważnej roli w jej życiu, jednak się na to zgodzi. I już w 3984 odcinku „Na Wspólnej” z powrotem przejmie opiekę nad chłopcem, którego od razu zabierze na spotkanie ze swoim kochankiem, czym już go zadowoli. Ale na tym nie poprzestanie!

Wiola przyjmie Alana w mieszkaniu Czerskiego w 3984 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3984 odcinku „Na Wspólnej” Wiola sprowadzi jeszcze Alana do mieszkania Mariusza, co oczywiście jej kochanek postanowi wykorzystać w swojej sprawie przeciwko klientce Czerskiego. I jak tylko niania zajmie się małym Alankiem, to Novak zacznie buszować po sypialni rywala w poszukiwaniach jego dokumentów, które w końcu trafią w jego ręce.

Tyle tylko, że wtedy w 3984 odcinku „Na Wspólnej” Zimińska i Czerski niespodziewanie zmienią plany i wrócą wcześniej do domu, czym ich oboje zaskoczą! I z planów psychola ostatecznie będą nici!

Psychol Novak nie opuści, póki nie osiągnie swojego celu w 3989 odcinku „Na Wspólnej”!

Ale oczywiście, Alan tak łatwo się nie podda i już w 3989 odcinku „Na Wspólnej” znów zacznie manipulować Wiolą! Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że Mariusz ma nad nim przewagę i zacznie straszliwie obawiać się tego, że przegra z nim w sądzie.

Dlatego w 3989 odcinku „Na Wspólnej” zacznie podpuszczać nawiną i zakochaną w nim Wiolę, która będzie łykać każde jego słowo! Tym bardziej, iż będzie snuł wizję na temat ich wspólnej przyszłości, w którą ona oczywiście uwierzy.

Do tego stopnia, że zdecyduje mu się pomóc i zdobędzie zdjęcia akt Czerskiego, na które w jego mieszkaniu tak ochoczo polował Novak! Czy zatem zdoła je wykorzystać przeciwko niemu? A może to Mariusz go zaskoczy? Przekonamy się już niebawem!