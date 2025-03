Na Wspólnej, odcinek 3984: Michał umrze? Jego serce nie wytrzyma konfrontacji z byłą kochanką – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3984 - środa, 26.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3984 odcinku „Na Wspólnej” Michał wciąż nie dojdzie do siebie po kłótni z Igą, która zdemaskuje jego nową kochankę. Przybysz da Brzozowskiemu jasno do zrozumienia, że Klaudia go oszukuje i tak naprawdę wcale nie jest niewidoma, co zresztą zauważyła już w trakcie składania przez nią zeznań. Ale jednak wolała się upewnić, tym bardziej, gdy jej podejrzenia potwierdził Stefanek (Gabriel Pakieser)!

I w trakcie wspólnego spaceru kochanków z Nadią (Marcelina Sałek), policjantka już zyska tą pewność i natychmiast o wszystkim doniesie dawnemu partnerowi. Tyle tylko, że on jej nie uwierzy i zdecydowanie stanie po stronie Klaudii, za co w 3984 odcinku „Na Wspólnej” zapłaci najwyższą cenę.

Michał weźmie stronę nowej kochanki Klaudii w 3984 odcinku „Na Wspólnej”!

A wszystko przez to, że w 3984 odcinku „Na Wspólnej” sam zdecyduje się rozprawić z byłą kochanką, gdy powie Klaudii o jej podejrzeniach, na które ona pokaże mu swoją rzekomą legitymację rencistki. A co więcej, każe mu ją sfotografować i pokazać policjantce.

I wówczas Michał tylko upewni się w tym, że nowa ukochana faktycznie jest niewidoma, a co ważniejsze dla niego wcale go nie oszukuje! Tyle tylko, że to będzie blef, ale naiwny Brzozowski nie będzie tego świadomy! Do tego stopnia, że w 3984 odcinku „Na Wspólnej” zjawi się na komisariacie i zacznie robić Przybysz ostre wymówki. I to takie, po których sam nie wytrzyma!

Czy Brzozowski przeżyje atak serca w 3984 odcinku „Na Wspólnej”?

A to dlatego, że po wyjściu z pokoju Igi w 3984 odcinku „Na Wspólnej” Michał gorzej się poczuje! Brzozowski od razu chwyci po kubek wody, ale to w niczym mu już nie pomoże! A wszystko przez to, że wtedy dostanie ataku serca! Były kochanek Przybysz nagle upadnie na podłogę i straci przytomność ku ogromnemu przerażeniu nie tylko Igi, ale także i zaalarmowanego Sławka (Mariusz Słupiński).

Oczywiście, w 3984 odcinku „Na Wspólnej” policjanci od razu pobiegną Michałowi na ratunek, ale Przybysz i tak zacznie drżeć o życie dawnego kochanka, gdyż nie będzie to jego pierwszy atak! Czy i tym razem uda się uratować Michała? A może Brzozowski jednak umrze? Wszystkich fanów od razu uspokajamy, gdyż były partner Igi na szczęście przeżyje!