Na Wspólnej, odcinek 3979: Nalepa przekaże Kamilowi radosną nowinę! Ula w końcu się na to zdecyduje – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3979 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3979 odcinku „Na Wspólnej” Ula znów mocno zaskoczy wszystkich! A szczególnie swojego ojca, który nie będzie miał bladego pojęcia o dalszych planach swojej córki. Ale tym razem już pozytywnie! Przypomnijmy, że dopiero co, pod wpływem toksycznego chłopaka Natana, Hofferówna zrezygnowała ze studiów medycznych, mimo iż wcale tego nie chciała.

I choć wówczas Hoffer zapewniał ją, że jeszcze nie wszystko jest stracone i że będzie mogła na nie wrócić, to jej przyszłość i tak stanęła pod dużym znakiem zapytania! Ale do czasu, gdyż już w 3979 odcinku „Na Wspólnej” okaże się, że Ula poczyniła dalsze kroki w tym kierunku, o których jej ojciec nic nie będzie wiedział! W przeciwieństwie do Nalepy!

Ula dołączy do zespołu lekarzy w 3979 odcinku „Na Wspólnej”!

W 3979 odcinku „Na Wspólnej” Lew wparuje go pokoju lekarskiego i powie o radosnej nowinie w sprawie Uli, czym nieźle zaskoczy Kamila! A to dlatego, że Hoffer nie będzie o tym nic wiedział! I od razu zacznie wypytywać przyjaciela o szczegóły!

Ale Nalepa w 3979 odcinku „Na Wspólnej” powie mu tylko tyle, co sam będzie słyszał! A mianowicie, iż rozpoczęła wolontariat na jednym z oddziałów w ich szpitalu!

- No co się nie chwaliłeś, że twoja córka dołącza do nas do zespołu? - wyrzuci mu Lew.

- Mam nadzieję, że mi to zaraz wytłumaczysz – poprosi Kamil.

- Wiem tylko tyle, że się załapała na nefrologii – przekaże Nalepa, czym już kompletnie zszokuje Hoffera. Do tego stopnia, że od razu zacznie go uspokajać – Ej!

Kamil będzie dumny z córki w 3979 odcinku „Na Wspólnej”!

Tyle tylko, że nie będzie musiał, gdyż w 3979 odcinku „Na Wspólnej” Kamila będzie aż rozpierać duma! Oczywiście, Hoffer nie będzie zadowolony z tego, iż dowiaduje się o radosnej nowinie jako ostatni, ale i tak mocno się ucieszy, że córka jednak zdecydowała się wrócić na medycynę i postanowiła sprawdzić się jako lekarz, czego nie tylko on, ale i ona sama przecież ogromnie będzie chciała.

I z tego względu w 3979 odcinku „Na Wspólnej” będzie bardzo szczęśliwy z jej decyzji! Tym bardziej, że podejmie ją już sama i to bez żadnych toksycznych wpływów!