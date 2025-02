Na Wspólnej, odcinek 3958: Kamil zostanie dziadkiem? Usłyszy niepokojącą rozmowę Uli z Natanem

"Na Wspólnej" odcinek 3958 - czwartek, 6.02.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3958 odcinku „Na Wspólnej” Kamil zacznie mocno niepokoić się o związek Uli i Natana! A wszystko przez to, że usłyszy jak córka okłamuje przez telefon swojego chłopaka, przez co od razu pomyśli, że w ich relacji pojawiły się jakieś problemy. I wcale się nie pomyli, choć Hofferówna nie będzie miała odwagi, aby mu się do tego przyznać. I to nawet mimo tego, iż Natan nie odpuści i zacznie naciskać ukochaną, aby w końcu powiedziała ojcu prawdę, gdyż prędzej czy później i tak sam się o niej dowie. Jednak Ula w 3958 odcinku „Na Wspólnej” nie będzie w stanie tego zrobić, iż uzna, że mocno go tym rozczaruje!

- Jak długo jeszcze chcesz to odkładać? Przecież prędzej czy później i tak się dowie. Boisz się go? – zainteresuje się Natan.

- Zawiodłam go... - powie stanowczo Ula.

Czy Ula będzie w ciąży w 3958 odcinku „Na Wspólnej”?

Czy zatem w 3958 odcinku „Na Wspólnej” będzie chodziło o ciążę Uli? Takie rozwiązanie podsunie Kamilowi, opiekunka małej Ani, a zarazem matka Natana, gdy Hoffer dowie się, że jego córka już od 2 tygodni opuszcza zajęcia na uczelni. A na dodatek, gdy jej chłopak zdradzi, że ma już zupełnie inne plany. I wówczas w 3959 odcinku „Na Wspólnej” Alicja (Katarzyna Krzyszkowska-Sut) już będzie pewna, że Hofferówna i jej syn spodziewają się dziecka, czym jeszcze bardziej przerazi Kamila! Ale ostatecznie ten trop okaże się błędny!

Córka Kamila wciąż nie powie mu prawdy w 3960 odcinku „Na Wspólnej”!

A to dlatego, że w 3960 odcinku „Na Wspólnej” Kamil zdecyduje się na szczerą rozmowę z córką, w trakcie której zacznie ją prosić, aby nie rezygnowała ze studiów. I wówczas delikatnie zapyta ją, czy jej ostatnie nieobecności są spowodowane ciążą, ale Ula stanowczo zaprzeczy. Ale mimo tego nie powie mu prawdy, co coraz mniej będzie podobać się Natanowi, który będzie miał już dość tajemnic.

Do tego stopnia, że zacznie się zachowywać tak, że Hofferównej już przestanie się to podobać, czego świadkiem przypadkowo stanie się Łucja (Magdalena Kaczmarek). I już w 3961 odcinku „Na Wspólnej” Agier doradzi jej, aby była bardziej asertywna w kontaktach z chłopakiem, ale Ula zapewni ją, że potrafi się bronić. I szybko da temu popis, gdy Natan, nie pytając ją o zgodę weźmie od matki pieniądze, które ta wcześniej zarobi u Kamila, aby wynająć mieszkanie dla siebie i ukochanej. I to będzie dla Hofferównej już za dużo!

Tajemnica Hofferównej w końcu wyjdzie na jaw w 3962 odcinku „Na Wspólnej”!

Aż w końcu w 3962 odcinku „Na Wspólnej” Ula zapragnie przerwy w ich związku, czym utwierdzi Kamila w jego wcześniejszych podejrzeniach! I dopiero wtedy wyjdzie na jaw, o co tak naprawdę chodziło, gdyż w trakcie awantury Hofferównej z chłopakiem padną zaskakujące słowa! A mianowicie o to, że pod wpływem Natana, Ula zrezygnuje z wymarzonych studiów, czego straszliwie będzie żałować. Ale Kamil w 3963 odcinku „Na Wspólnej” zacznie pocieszać córkę, że jeszcze nic straconego, gdyż będzie mogła jeszcze wrócić na uczelnię. Ale czy tak faktycznie się stanie? Przekonamy się już niebawem!