Na Wspólnej, odcinek 3958: Powrót psychola Alana! Wymyśli nowy sposób, aby odebrać Oli syna - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3958 - czwartek, 6.02.2025, o godz. 20.10 w TVN

W 3958 odcinku „Na Wspólnej” powróci dawno niewidziany Alan! Novak nie wywiążę się z umowy, jaką zaproponowali mu Ola z Mariuszem, gdy odkryli, że to właśnie on próbował zabić Czerskiego, do czego zresztą im się przyznał. I wówczas kochankowie postanowili mu warunek, że albo zniknie z ich życia raz na zawsze, albo pójdą z tym na policję.

I choć były kochanek Zimińskiej wybrał tą pierwszą opcję, to na dobre i tak nie zniknął z życia, gdyż tuż po ich zaręczynach wysłał im zaskakujący prezent dla Alanka, a później zaczął obserwować z ukrycia. A w 3958 odcinku „Na Wspólnej” w końcu wyjdzie z cienia i wróci na dobre, ale tym razem już nie weźmie się bezpośrednio za Olę i Mariusza, a opiekunkę, którą znajdą do opieki nad Alankiem!

Ola i Mariusz zostawią dziecko pod opieką Wioli w 3958 odcinku „Na Wspólnej”!

Tym bardziej, że w 3958 odcinku „Na Wspólnej” kochankowie postanowią wybrać się na randkę, aby wyjaśnić sobie ostatnie nieporozumienie, do którego doszło, gdy Mariusz zostawił Alanka pod opieką nowej sekretarki z kancelarii Wioli, gdyż powrót Oli z Krakowa się opóźnił, a on nie mógł zająć się dłużej jej synem, bo był już umówiony z Amelią (Klementyna Karnkowska) na koncert.

I wówczas poszukał pomocy u Wioli, która zgodziła się zaopiekować chłopcem i tak się w tym sprawdziła, że kochankowie zdecydowali się ją przyjąć na stałe! I w 3958 odcinku „Na Wspólnej” znów skorzystają z jej usług, aby spędzić czas tylko we dwoje!

Psychol Alan podejdzie opiekunkę syna w 3958 odcinku „Na Wspólnej”!

Oczywiście, w 3958 odcinku „Na Wspólnej” Wiola zajmie się synkiem Oli i Alana, którego zabierze na spacer do parku. Kobieta nie będzie świadoma, że jest na miejscu śledzona przez Novaka, który w pewnym momencie podejdzie do niej z zabawką i syna i zacznie z nią miło rozmawiać, nie ujawniając przy tym swojej prawdziwej tożsamości!

- Stwierdziłem, że to jest piękna okazja, aby się poznać – zacznie Alan.

- No może i tak. Jestem Wiola – przedstawi się dziewczyna.

- Bardzo piękne imię. A ja jestem Kacper – okłamie ją Novak, po czym przywita się z synkiem, który na jego widok ogromnie się ucieszy – Cześć!

- Chyba pana polubił – skomentuje niczego nieświadoma opiekunka.

- No w końcu znalazłem jego żyrafę. Zebrę – powie niefortunnie, czym od razu rozbawi dziewczynę, która szybko wyprowadzi go z błędu, mówiąc, że to myszka - No tak, widzi pani. Słabo się znam na zwierzętach. Lepiej na ludziach. Chyba potrzebuje korepetycji.

- No chyba tak – uśmiechnie się Wiola.

- To co przejdziemy się? - zaproponuje psychol, na co zauroczona nim dziewczyna w 3958 odcinku „Na Wspólnej” oczywiście przystanie, zupełnie nieświadoma niebezpieczeństwa, które czyha nie tylko na nią i dziecko, ale także Olę i Mariusza! A co gorsza, zacznie w to dalej brnąć, gdyż Alan zrobi wszystko, aby się do niej zbliżyć, realizując przy tym swój kolejny chory plan!