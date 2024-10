Na Wspólnej, odcinek 3911: Ola zdemaskuje psychola Alana! Odkryje, że to on próbował zabić Czerskiego - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3911 - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3911 odcinku "Na Wspólnej" Alan w końcu zostanie zdemaskowany i to na własne życzenie! I choć Novak robił wszystko, aby zatrzeć wszelkie ślady po wypadku Czerskiego, aby nikt nie domyślił, że to to on był jego sprawcą, to w 3911 odcinku "Na Wspólnej" wreszcie wpadnie. Zdradzamy, że były kochanek Zimińskiej zostawi u niej swoje dokumenty, gdy tuż po jej przeprowadzce do nowego mieszkania, które z resztą sam pomoże jej znaleźć, zostanie z niego przez nią wyrzucony, gdy najpierw za jej plecami odbierze jej telefon od Mariusza, a następnie go tam zastanie, co doprowadzi do kłótni. Wówczas prawniczka wyrzuci ich obu, ale prędko zjawią się u niej z powrotem!

Prawda o Alanie wyjdzie na jaw w 3911 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 3911 odcinku "Na Wspólnej" Ola odnajdzie w dokumentach Alana zgłoszenie szkody po wypadku samochodu z wypożyczalni, na której będzie widniała data z dnia wypadku Mariusza, kiedy to Novaka rzekomo miało nie być w Polsce. Ale jednak był, czego z resztą świadkiem był sam Marek (Grzegorz Gzyl), który widział go w centrum, o czym także doniósł i córce. I wówczas w 3911 odcinku "Na Wspólnej" Zimińska połączy kropki i zacznie się domyślać, że to właśnie jej były kochanek mógł być sprawą wypadku jej obecnego i próbował to ukryć! Tym bardziej, że Czerski dojdzie do dokładnie tego samego wniosku!

Koniec Novaka w 3912 odcinku "Na Wspólnej"! Wpadnie w pułapkę Zimińskiej i Czerskiego!

Ale w 3912 odcinku "Na Wspólnej" Czerski postanowi mieć pewność, dlatego wraz z Zimińską postanowią zastawić na niego pułapkę. Mariusz zainstaluje w nowym mieszkaniu swojej ukochanej kamerę, aby móc zyskać dowód na winę Alana. Tym bardziej, że w 3912 odcinku "Na Wspólnej" Ola ściągnie do niego byłego kochanka i zacznie manipulować jego uczuciami do tego stopnia, że ich plan się powiedzie. Wszystko przez to, że psychol w końcu nie wytrzyma i da się podejść, a w przypływie emocji przyzna się do zazdrości i wyrazi szczery żal z tego, że nie udało mu się jednak zabić rywala. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż w tym momencie stanie się jeszcze bardziej agresywny i spróbuje siłą także zmusić Zimińską do powrotu do niego. Jednak wtedy z odsieczą ukochanej przyjdzie Czerski, ukrywający się w drugim pokoju. I wówczas dla Novaka sranie się jasne, że został zdemaskowany i oczywiście nie będzie mógł się z tym pogodzić. Tym bardziej, że jego plan ostatecznie szlag trafi!