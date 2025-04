Na Wspólnej, odcinek 3988: Żaneta i Wojtek wreszcie dowiedzą się, że padli ofiarą oszusta! Stracą nie tylko pieniądze – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3987: Jakub umrze?! Ludzie Kisiela bestialsko go skatują – ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3988: Rodzina Łucji i Kamila powiększy się! Wprowadzi się do nich nowy członek – ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3988 - środa, 2.04.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 3988 odcinku "Na Wspólnej" Szulcowie postanowią zweryfikować na policji uczciwość sprzedawcy, od którego postanowili kupić mieszkanie. I choć uda im się otrzymać kredyt na wymarzone gniazdko, to jednak po szokującym odkryciu Heleny, która przypadkiem dowie się, że rzekoma sąsiadka Władysława okazała się zwykłą oszustką, postanowią sprawdzić i jego.

I nic dziwnego, gdyż w końcu będą mieli przekazać mu sporą sumę pieniędzy. I w tym celu w 3988 odcinku "Na Wspólnej" zjawią się na komendzie, gdzie Sławek potwierdzi ich najgorsze obawy!

Sławek potwierdzi, że Szulcowie wpadli w ręce oszusta w 3988 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3988 odcinku "Na Wspólnej" Dziedzic potwierdzi, iż rzekomy właściciel mieszkania faktycznie okazał się być oszustem, który współpracował z rzekomą sąsiadką. I choć Sławek pochwali ich postawę, to Szulcowie wcale nie będą skakać z radości. A to dlatego, że przed najgorszym ocali ich totalny przypadek. Mimo iż już teraz sporo stracą...

- Możecie być z siebie dumni! Pomogliście schwytać przestępcę - pochwali ich Sławek.

- To przez zupełny przypadek. Gdyby ta baba nie wsiadła mamie do taksówki, to... I tak straciliśmy tyle kasy. Nawet nie chce o tym myśleć - załamie się Żaneta.

- Żanetka, no ciesz się, że nie milion - zauważy Wojtek.

Ale niestety w tym przypadku w 3988 odcinku "Na Wspólnej" Sławek nie będzie miał dla nich dobrych wieści, gdyż z odzyskaniem pieniędzy nie będzie taka prosta sprawa.

- A jeśli chodzi o zadatek, no to musicie się uzbroić w cierpliwość... - przekaże im policjant.

Dramat Żanety i Wojtka w 3988 odcinku "Na Wspólnej"!

I w tym momencie w 3988 odcinku "Na Wspólnej" małżonkowie już w ogóle się załamią, gdyż zdadzą sobie sprawę, że stracili nie tylko mieszkanie, ale najpewniej i pieniądze, gdyż nie będzie wiadomo, kiedy i czy faktycznie uda się je odzyskać. I choć oczywiście Sławek spróbuje ich pocieszyć, to jednak na niewiele się to zda, gdyż ich marzenie w 1 chwili pryśnie...

- Słuchajcie, wiem, że to był stres, że żal mieszkania, ale to mogło się skończyć dużo gorzej... - uświadomi ich Dziedzic. I mimo iż w 3988 odcinku "Na Wspólnej" Szulcowie będą tego świadomi, to jednak żal pozostanie, gdyż w efekcie zostaną bez mieszkania, na które przecież tak bardzo się napalili...