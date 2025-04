Tureckie seriale

Tak się kończy Złoty chłopak. 20-letni przeskok czasowy! Wyjaśniamy, co wydarzyło się w ostatnim odcinku

"Złoty chłopak" dobiegł już końca. Co wydarzyło się w finale "Yalı Çapkını"? Sprawdziliśmy i przykro nam to pisać, ale ostatni odcinek "Złotego chłopaka" rozczarowuje! Choć doczekaliśmy się upragnionego happy endu, to sposób, w jaki zakończono historię Ferita i Seyran nie przypadł nam do gustu oraz nie spotkał się z uznaniem publiczności w Turcji. Zajrzyj do galerii ZDJĘĆ po więcej szczegółów. Tam wyjaśniamy, co wydarzyło się w ostatnim odcinku serialu "Złoty chłopak".