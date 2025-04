Miłość i nadzieja. Sila odchodzi! Zostawi Kuzeyowi list, który przechwyci Naciye

Spis treści

Miłość i nadzieja. Sila znika, ale zostawi po sobie list

Sila będzie musiała opuścić dom, w którym zaczynała czuć się bezpieczna. Zanim zniknie, zostawi dla Kuzeya zawiniątko z listem, ale wiadomość przechwyci jego matka!

Naciye wyrwie list z rąk Sili i przeczyta wiadomość na głos.

Dziękuję za wszystko. Pewnego dnia spłacę swój dług wobec Ciebie i Boga

Co będzie dalej? Sila wpakuje się w ogromne tarapaty, a Naciye narazi ją na śmiertelne niebezpieczeństwo!

Co jeszcze wydarzy się w 181. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Melis stara się dowiedzieć, od kogo Gönül otrzymuje pogróżki. Sila opuszcza dom Kuzeya. Zostawia mu list. Jej potencjalny nowy pracodawca ma wobec niej niecne zamiary. Feraye przeprowadza rozmowę z Melis. Stawia jej Zeynep za przykład.

Kiedy oglądać 181. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 181. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już poniedziałek, 28 kwietnia o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.