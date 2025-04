Spis treści

Śmierć w "Emanet". Ci bohaterowie pożegnali się z życiem

Turecka telenowela "Emanet" obfituje w straszne sceny, w których umierają poszczególni bohaterowie. Od początku serialu polscy widzowie widzieli już m.in. śmierć Kiraz, która zginęła podczas zaręczyn z Alim, a także Ikbal ginącą na schodach w rezydencji Kirimli. To jednak nie wszystko! Jak już wiadomo, z życiem pożegnają się także: Arif, Zuhal, a także główni bohaterowie serialu "Dziedzictwo" - Seher i Yaman.

Zanim jednak widzowie zobaczą śmierć Kirimli, będą świadkami innej, niezwykle bolesnej straty. Już możemy zdradzić, że w przyszłości z życiem pożegna się także Cenger!

Śmierć Cengera w "Emanet". Jak zginie zaufany człowiek Yamana?

Cenger jest nie tylko kamerdynerem w domu Yamana i jego bliskich. Opieka nad rezydencją to jego zawodowy obowiązek, ale Cenger to także przyjaciel pana domu. Lokaj często doradzał Yamanowi i był powiernikiem jego sekretów.

Niestety, w dalszych odcinkach "Emanet" także i jego zabraknie. Widzowie w Turcji widzieli już odcinek, w którym ginie kamerdyner rodziny Kirimli. Cenger zginie wierny Yamanowi.

Jak dojdzie do jego śmierci? Okazuje się, że Nedim, który jest człowiekiem Yamana, przeciwstawi się swojemu pracodawcy. Gdy Cenger odkryje, że coś knuje, pójdzie za nim, ale zostanie zauważony przez jego sprzymierzeńców. Kiedy lokaj zorientuje się, że go widzą, wsiądzie do auta i zacznie uciekać. Podczas pościgu zadzwoni do Yamana, ale nie zdąży powiedzieć mu o tym, co zobaczył. Niestety, dojdzie do wypadku, w którym Cenger straci życie!

W galerii publikujemy zdjęcia z tych wstrząsających wydarzeń w "Emanet". Jak zginie Cenger?

Kiedy dojdzie do śmierci Cengera? W którym odcinku zginie?

Na szczęście, polscy widzowie jeszcze długo będą mogli cieszyć się obecnością swojego ulubieńca w serialu. Cenger zginie w trzecim sezonie "Dziedzictwa", a zgodnie z oryginalną numeracją, będzie to odcinek 562. Dodajmy, że w Polsce numeracja jest dużo wyższa, bo odcinki są pocięte na potrzeby TVP. Dziś wiadomo na pewno, że TVP1 zdecydowała się na emisję drugiego sezonu "Emanet". Czy widzowie w naszym kraju zobaczą także kolejne? Tego na tę chwilę nie wiadomo.