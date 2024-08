Spis treści

Emanet. Oni będą razem! To u jej boku Ziya znajdzie szczęście

Ziya to jeden z głównych bohaterów tureckiej telenoweli "Emanet" i ukochany brat Yamana. O ich wyjątkowej więzi świadczy choćby fakt, że Yaman postawił na szali swoją miłość, by tylko ratować Ziyę przed więzieniem.

Niestety, Ziya, nie miał łatwego życia. Nie dość, że borykał się z problemami psychicznymi, to jeszcze ożenił się z bezwzględną Ikbal, której zależało jedynie na tym, by dobrać się do rodzinnego majątku. Kobieta owinęła sobie męża wokół palca i nie wahała się podmieniać mu leków, by móc nim manipulować. Pomimo tego, Ziya kochał Ikbal i mocno przeżył jej śmierć. Dopiero, dzięki pomocy lekarzy i wsparciu bliskich, przypomniał sobie, że jego żona była naprawdę złym człowiekiem.

Okazuje się jednak, że w drugim sezonie telenoweli "Dziedzictwo" Ziya wreszcie znajdzie prawdziwe szczęście! Jesteście ciekawi, z kim się zwiąże? Wszystko wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Dziedzictwo - nowa miłość Ziyi

W kim zakocha się Ziya? Wielu widzów może zaskoczyć informacja, że brat Yamana zauroczy się Cicek, a ona odwzajemni jego uczucie!

Przypomnijmy, że Cicek trafiła do rezydencji Kirimli jako opiekunka Zuhal, która nie mogła chodzić po wypadku w którym uratowała Yusufa. Początkowo Cicek była wierna intrygantce i donosiła jej o wszystkim, co dzieje się w rezydencji.

Kiedy Cicek odkryje, jakim człowiekiem jest Zuhal, w ostatniej chwili poinformuje Yamana, co planuje intrygantka, a tym samym uratuje życie Seher! Choć po wszystkim będzie chciała odejść, Ziya i Seher przekonają ją, by z nimi została.

Z czasem pomiędzy nią a Ziyą zacznie rodzić się nieśmiałe uczucie. Wreszcie brat Yamana zdobędzie się na szczere wyznanie:

Powiedziałem to! Cicek, powiedziałem, że Cię kocham! Wreszcie to powiedziałem! Słyszałaś, prawda? Cicek... bardzo Cię kocham. Rozumiesz? Od wielu dni próbowałem Ci to powiedzieć, ale mi nie wychodziło.

Zaręczyny Ziyi i Cicek

Uroczystość zaręczyn Cicek i Ziyi będzie dużym wydarzeniem dla wszystkich mieszkańców rezydencji. Yaman, w imieniu brata poprosi o rękę dziewczyny Cengera i Adalet, którzy oczywiście udzielą młodym błogosławieństwa! Ziya dawno nie był tak szczęśliwy, jak będzie w tamtej chwili!

Już zdradzamy, że w ostatnim odcinku 2. sezonu "Emanet"narzeczeni wezmą ze sobą ślub, choć podczas uroczystości dojdzie do wielkiej tragedii.

Zobacz na zdjęciach uczucie Ziyi i Cicek. Piękna para!