Emanet. Seher odzyska wspomnienia! Tak powie o tym ukochanemu

Emanet. Jak Seher odzyska pamięć?

Wskutek nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło podczas rejsu, Seher straciła pamięć. Od tego czasu wszystko zmieniło się w jej związku z Yamanem. Mimo, że on bardzo się stara, by jego ukochana odzyskała utracone wspomnienia, ona jest zagubiona i wszystko jest dla niej obce.

Na szczęście ta sytuacja wkrótce będzie miała swój kres. Seher wszystko sobie przypomni! Jak? Wyjaśniamy w dalszej części tego artykułu.

Okazuje się, że nieustępliwość Yamana przyniesie oczekiwane żniwo. Seher przypomni sobie wszystko, kiedy mąż będzie chciał ją pocałować! Ta, w swoim stylu, ucieknie, ale kiedy dotrze do pokoju, w jej głowie pojawią się obrazy z ich pobytu u ciotki, pierwszej wspólnej nocy i ślubu. Kobieta przypomni sobie wszystko!

Pamiętam. Ja wszystko pamiętam!

- powie do siebie, nie mogąc powstrzymać łez.

Pierwszą osobą, z którą podzieli się radosną nowiną będzie Yusuf. Poprosi go jednak, żeby utrzymał ten fakt w tajemnicy.

Następnie o wszystkim dowiedzą się Cenger, Adalet i Neslihan, a także Ziya i Cicek. Yamana zostawi sobie na deser. Zobacz w GALERII ZDJĘĆ, w jaki sposób Seher powie ukochanemu, że odzyskała pamięć.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.

