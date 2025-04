Spis treści

Miłość i nadzieja: Sila stanie twarzą w twarz z matką

Bezwzględna matka Sili ponownie wkroczy do akcji. Choć wydawało się, że Kuzey uratował dziewczynę przed przymusowym małżeństwem z Alperem, a akcja przeniiosła się do miasta, spokój nie potrwał długo.

Cavidan, która będzie chciała uregulować swoje długi wobec Alpera, znów spróbuje zmusić córkę do ślubu. I zrobi wszystko, by ją odnaleźć.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Kuzey i Sila zostaną rodzicami? Naciye będzie przerażona tym, co zobaczy!

Z pomocą przyjdzie jej… matka Kuzeya. To właśnie Naciye, nie darząc Sili sympatią, wskaże Cavidan miejsce pobytu dziewczyny. Wzburzona kobieta wtargnie do mieszkania córki z niezapowiedzianą wizytą!

Co, myślałaś, że cię nie znajdę? No już, zbieraj się. Wracamy do wioski z Alperem! – powie, stając oko w oko z przerażoną Silą.

Dziewczyna będzie załamana. Poczuje się zdradzona i osamotniona. Matka Kuzeya uważa, że Sila przynosi kłopoty i zaburza życie jej syna. Dla niej to dobra wiadomość – w końcu się jej pozbędzie.

Sila nie będzie miała wyjścia. Choć będzie próbowała walczyć, presja matki i brak wsparcia mogą sprawić, że ulegnie.

Czy Kuzey dowie się, co się wydarzy? Czy zdoła ją powstrzymać przed powrotem do wioski i ślubem z Alperem? A może ten dramatyczny moment stanie się początkiem nowego etapu w ich relacji?

Zobacz także: Dramat w serialu Miłość i nadzieja. Feraye nakryje Bülenta z Gönül!

Zdradzamy już teraz, że do mieszkania, w którym będzie odbywać się rozmowa Cavidan z Silą, wtargnie oprawca Gönül. Zdezorientowany bandzior zostanie wyproszony przez Kuzeya!

Potem cała trójka uda się do domu matki Kuzeya.

- Pani Cavidan zostanie z nami dopóki nie wydobrzeje - oznajmi prawnik.

Zobacz więcej w galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.