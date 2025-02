Miłość i Nadzieja. Cavidan zmusi Silę do ślubu z Alperem! Oto, co zrobi Kuzey

Tureckie seriale

Miłość i nadzieja. Cavidan zmusi Silę do małżeństwa z Alperem! Oto, co zrobi Kuzey. Streszczenie odcinka 148 Ask ve umut (10.03.2025)

Cavidan chce rozwiązać problemy finansowe rodziny, dlatego zmusi Silę do zaręczyn z Alperem. W trakcie uroczystości w 148. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" dojdzie do dramatycznego zwrotu akcji – Sila zniknie i jak się szybko okaże, z pomocą pospieszy jej Kuzey. Co dokładnie się wydarzy? Sprawdź szczegóły w galerii ZDJĘĆ.