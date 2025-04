M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1867: Kasia w ciąży z Mariuszem! Wynik testu ciążowego doprowadzi ją do rozpaczy - ZDJĘCIA

W 1867 odcinku "M jak miłość" wydarzy się coś, co kompletnie wywróci życie Kasi (Paulina Lasota) do góry nogami! Niespodziewane złe samopoczucie lekarki okaże się nie zwykłą grypą czy przemęczeniem, a objawem ciąży! Żona Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski) w 1867 odcinku "M jak miłość" wykona test ciążowy, którego wynik natychmiast doprowadzi ją do płaczu. Zrozpaczona kobieta wyzna Anecie (Ilona Janyst), że spodziewa się dziecka z Mariuszem (Mateusz Mosiewicz), swoim kochankiem, dla którego postanowiła porzucić swoje idealne małżeństwo u boku stabilnego detektywa. Ta wiadomość rozwali wszystko, bo pamiętajmy, że Kasia nigdy nie chciała mieć dzieci, w dodatku z facetem, który być może z czasem okaże się jedną wielką pomyłką. Czy Kasia urodzi dziecko Mariusza i jak przekaże te nowiny kochankowi? Szczegóły poniżej i ZDJĘCIA w GALERII.