M jak miłość. Kasia w ciąży z Mariuszem po wspólnej nocy? Fani już podejrzewają, jak skończy się ten wątek

M jak miłość, odcinek 1857: Dorota zadzwoni do Bartka, ale on zignoruje połączenie! Nie spotka się z żoną - ZDJĘCIA

Szokująca zdrada Kasi i Mariusza w 1856 odcinku „M jak miłość”!

Zdrada Kasi z Mariuszem w 1856 odcinku „M jak miłość” wstrząsnęła nie tylko samym Jakubem, który zaczął domyślać się prawdy, ale także i widzami! I nic dziwnego, gdyż do tej pory Karscy tworzyli naprawdę udane małżeństwo i wydawało się, że nic i nikt nie może go zniszczyć. Tym bardziej, że oboje pokonali śmiertelną chorobę Jakuba.

Ale wtedy na ich drodze stanął dawny kochanek Kasi, a zarazem jej wielka miłość z liceum. I tak od słowa do słowa, Karska mocno zbliżyła się do Marusza, z którym zaczęła się ukrycie spotykać za plecami męża. Aż w końcu w 1856 odcinku „M jak miłość” dłużej nie wytrzymała i poszła z nim do łóżka, zdradzając w ten sposób swojego męża!

Jakie będą konsekwencje zdrady Karskiej z Sanockim w kolejnych odcinkach „M jak miłość”?

W 1859 odcinku „M jak miłość” Jakub już nie będzie miał żadnych wątpliwości, że Kasia zdradziła go z Mariuszem! Romans niewiernej żony Karskiego w końcu wyjdzie na jaw, a ona zupełnie sobie z tym nie poradzi. Do tego stopnia, że nagle weźmie urlop w pracy i zniknie, zostawiając nie tylko męża, ale i kochanka. Lekarka napisze detektywowi jedynie krótki list, w którym poprosi, aby jej nie szukał i dał jej chwilę czasu na przemyślenia i podobnie uczyni z Sanockim, któremu wszystko przekaże przez SMS-a. I co stanie się dalej?

Widzowie „M jak miłość” są pewni, że ten wątek zakończy się niechcianą ciążą Kasi! Ale właśnie czy po tej jednej nocy z Mariuszem? A może wcześniejszym zbliżeniu z mężem? Gorąca dyskusja na ten temat rozbrzmiała pod jednym z postów na FB Super Express Seriale! Jednak zdecydowana większość wskazuje na to, że to właśnie z kochankiem niewierna Karska zajdzie w ciążę!

- A teraz pewnie ciąża będzie i znowu problem ;

- Dokładnie to pomyślałam zajdzie w ciążę i problem kogo dziecko;

- Po jednym razie też jest ciąża ;

- I zapewne będzie ;

- A z Kubą nie chciała;

- I po paru miesiącach się okaże że jest z nim w ciąży ;

- Też o tym pomyślałam tak to nie jest gotowa na dzieci a tu będzie;

- I potem będzie że jest w ciąży ..... I tak dalej;

- Po jednej nocy zajdzie w ciążę i zobaczymy cdn…;

- Idąc tendencyjnym tokiem… okaże się, że jest w ciąży ;

- I pewnie z tej nocy będzie ciąża;

- Jak nic będzie w ciąży;

- Szkoda Kuby jeszcze się okaże że będzie w ciąży;

- I już ciąża to będzie norma;

- A za chwilę się okaże że jest z kochasiem w ciąży....

- I zaraz pewnie w ciąży będzie. A Kuba bezpłodny się okaże.. Coś czuję…;

- Pewnie będzie dzidziuś.

Czy Kasia faktycznie zajdzie w ciążę z Mariuszem w kolejnych odcinkach „M jak miłość”?

Póki co jeszcze nie wiadomo, czy w kolejnych odcinkach „M jak miłość” Kasia faktycznie zajdzie w ciążę i to na dodatek z Mariuszem. Ale pewnym jest, że to jego ostatecznie wybierze Karska! Zdradzamy, że pod wpływem Anety (Ilona Janyst) w końcu dokona finalnego wyboru, którym wcale nie okaże się mąż, od którego postanowi definitywnie odejść, żądając rozwodu, tylko kochanek!

W 1860 odcinku „M jak miłość” Kasia poleci do Mariusza i to tuż po tym, jak jej mąż zostanie zatrzymany po pobiciu Sanockiego! Niewierna Karska znów wyląduje w łóżku ze swoim kochankiem i kto wie, może faktycznie zajdzie w ciążę? A co więcej, zmieni w tej kwestii swoje zdanie, gdyż przecież z Kubą nie chciała mieć dzieci. Ale już z ukochanym Mariuszem? Kto wie!