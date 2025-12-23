M jak miłość. Majka dowie się, że Tomek ją zdradza i będzie miał dziecko z inną! Mateusz go wyda? - WIDEO

Tak Majka w "M jak miłość" dowie się o zdradzie Tomka i ciąży Justyny

Zdrada Tomka w "M jak miłość" na początku stycznia 2026 przestanie być tajemnicą! Do tej pory tylko Mateusz Mostowiak wiedział, że Kubicki cały czas spotyka się z Justyną, okłamuje Majkę, że tylko pomaga swojej byłej uporać się z problemami i z depresją. Prawda jest taka, że Tomek gra na dwa fronty! Jest z Majką, ale wcale nie zerwał z Justyną, która do tego jest z nim w ciąży, więc za kilka miesięcy Kubicki zostanie ojcem. A Majka nie ma o tym pojęcia!

Mateusz dochowa tajemnicy niewiernego Tomka w "M jak miłość"

- Mateusz jest powiernikiem bardzo niebezpiecznego sekretu. Ma informacje, które na pewno nie ułatwiają mu życia. Jeszcze w tym momencie ma wyporność, jeszcze w tym momencie jest w stanie pomóc koledze, ale czy będzie to trwało wiecznie? Ciężko powiedzieć... Coraz bardziej widać, że Tomasz coś ukrywa i coraz bardziej Mateusz ma nadzieję, że nie będzie musiał sam wyjawiać Majce sekretu, tylko ona odkryje, co się dzieje - wyjaśnił Rafał Kowalski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Już w 1902 odcinku "M jak miłość", którego emisja w poniedziałek, 19.01.2026 r., Mateusz zabierze Majkę do Grabiny, gdzie jeszcze bardziej zbliży się do przyjaciółki ze studiów. Zaproszenie do rodzinnego domu Mostowiaków obejmie też Tomka i Janka (Jakub Sirko), ale w ostatniej chwili Kubicki wykręci się od wyjazdu, żeby zostać z ciężarną Justyną.

- Tomek próbuje żonglować tym swoim podwójnym życiem, jak tylko potrafi. To jest jedna z prób ucieczki Tomka od swojej rzeczywistości i tak naprawdę nie mierzenia się ze swoimi zobowiązaniami - stwierdził Chris Cugowski w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Tomasz nie jest zbyt pozytywną postacią, ale Majka jeszcze nie dopuszcza tej myśli do siebie - dodała Matylda Giegżno, której bohaterka z "M jak miłość" zdobyła serce Mateusza, zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Bo jest zapatrzona z Tomka jak w obrazek.

- Mateusz jest zazdrosny o Majkę i tego nie da się ukryć. Nie zdawał sobie sprawy z ciężaru, który będzie nosił na swoich plecach... Zabrnął za daleko i w tym momencie nie on jest panem tej sytuacji. Czeka z utęsknieniem, żeby ta prawda wyszła na jaw... - przyznał Kowalski.

Czy Majka i Tomek rozstaną się w "M jak miłość" w 2026 roku?

Mimo że w 1902 odcinku "M jak miłość" Majka dotrze do Grabiny tylko z Mateuszem i Jankiem i spędzi z Mostowiakiem noc pod namiotem, to już następnego dnia Tomek do niej dołączy. I właśnie wtedy oszukiwana dziewczyna dowie się, że Kubicki cały czas ją zdradza, że spędza całe noce z Justyną, która jest z nim w ciąży.

- Co to jest? - zapyta Tomka wściekła Majka, kiedy zobaczy SMS-a za zaproszeniem na randkę od Justyny.

- Patrz, usunąłem to! Już tego nie ma! - wykręci się Kubicki, lecz Majka nie wytrzyma i spoliczkuje ukochanego.

To oznacza, że w "M jak miłość" na początku 2026 roku związek Majki i Tomka stanie pod znakiem zapytania!