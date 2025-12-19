M jak miłość. Mateusz przywiezie Majkę do Grabiny. Tutaj ją w sobie rozkocha? - WIDEO

Czy Majka w "M jak miłość" zostawi Tomka i będzie z Mateuszem?

Wyjazd Mateusza i Majki do Grabiny, który rozegra się w "M jak miłość" na początku stycznia 2026 roku będzie zapowiedzią tego, że ich przyjaźń przerodzi się w coś więcej?

Nie przegap: M jak miłość. Będzie ślub Kasi i Mariusza. Urodzi córkę Jakuba i znów wyjdzie za mąż - ZDJĘCIA

Od pierwszego spotkania Mostowiak jest zauroczony Majką, ale ona widzi w nim tylko bliskiego przyjaciela, kogoś, komu może zaufać, zwierzyć się ze swoich problemów z Tomkiem. Kiedy Mateusz poznał Majkę nie miał pojęcia, że jest dziewczyną jego współlokatora z akademika. Szorstka znajomość z Kubickim nie ułatwiała sprawy. A kiedy jeszcze Mostowiak dowiedział się, że Tomek zostanie ojcem, że jego druga dziewczyna, Justyna (Marta Malinowska), jest z nim w ciąży, uwikłał się w skomplikowaną relację.

Mateusz zabierze Majkę do Grabiny w "M jak miłość" w 2026 roku

W "Kulisach serialu M jak miłość" można już zobaczyć fragmenty odcinków, które zostaną wyemitowane wraz z nadejściem 2026 roku. Wynika z nich, że Mateusz zbliży się do Majki, nie zważając na to, że ona jest z Tomkiem, że świata nie widzi poza fałszywym kłamcą, który ją zdradza. Wyjazd do Grabiny może być kolejnym krokiem Mostowiaka do zdobycia serca Majki. Ale nie pojadą tam sami.

Początkowo na wycieczką do Grabiny Mateusz w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" zaprosi Majkę, Janka Winiara i oczywiście Tomka. Jednak Kubicki szybko zostawi dziewczynę z kolegami i popędzi do ciężarnej Justyny. Mostowiak nie będzie mógł nie skorzystać z takiej okazji.

Tak Mateusz i Majka zbliżą się do siebie w odcinkach "M jak miłość" w styczniu

Pobyt na wsi, wspólne spacery, kąpiele w rzece, nastrojowe chwile przy ognisku sprawią, że Mateusz otworzy się przed Majką. Wyzna jej, jak się cieszy, że tutaj z nim przyjechała. Lecz nie odważy się jednak powiedzieć, że czuje do niej coś więcej, że nie jest dla tylko przyjaciółką.

M jak miłość. Mateusz przywiezie Majkę do Grabiny. Barbary nie oszuka! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Mateusz jest bardzo skryty. Życie bardzo go doświadczyło i on sam próbuje to sobie wszystko ułożyć. A babcia zna go najlepiej. Mateusz na pewno się obawia tych momentów bliskości, samotności z Majką podczas tego wyjazdu, bo ich relacja jest w bardzo dziwnym miejscu - zapowiedział Rafał Kowalski w "Kulisach serialu M jak miłość". - Majka nie widzi tego, że Mateusz jest nią zauroczony. Nie przyjmuje tego do wiadomości, bo jest bardziej skupiona na swojej relacji z Tomkiem... - wyjaśniła Matylda Giegżno.

Mateusz i Majka spędzą razem noc pod namiotem w "M jak miłość"?

Trudno przewidzieć, czy w "M jak miłość" w 2026 roku Majka odwzajemni uczucie Mateusza, czy też się w nim zakocha, bo cały czas będzie myślała o Tomku. Tęskniąc za chłopakiem nawet wtedy, kiedy on będzie z Justyną.

W jednej ze scen "Kulis serialu M jak miłość" widać jak w nocy Majka przyjdzie do namiotu Mateusza. Bo właśnie tam, w ogrodzie Mostowiaków, pod gołym niebem będą nocować studenci. Przytuli się do niego i... No właśnie wszystko wyjaśni się w kolejnych odcinkach "M jak miłość" już w styczniu nowego roku.