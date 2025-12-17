M jak miłość. Mateusz nie oszuka Barbary! Od razu przejrzy zakochanego wnuka - WIDEO

Mateusz i Majka przyjadą do Grabiny w "M jak miłość" w 2026 roku

Nieodwzajemniona miłość Mateusza do Majki rozkwitnie w "M jak miłość" na początku 2026 roku podczas wspólnego wyjazdu do Grabiny. Lato będzie w pełni, gdy Mostowiak zaprosi przyjaciółkę i współlokatora z akademika, Janka (Jakub Sirko). Zaproszenie na wieś dostanie też chłopak Majki, Tomek (Chris Cugowski), ale w drodze do Grabiny niewierny Kubicki wykręci się z wyjazdu. I zostawi dziewczynę z Mateuszem. Dzięki temu będzie ją miał tylko dla siebie...

Czy Mateusz i Majka z "M jak miłość" będą razem? Barbara się nie pomyli

Pierwsza wizyta Majki w Grabinie w jednym z odcinków "M jak miłość" w styczniu zrobi na niej duże wrażenie. Przyjaciółka Mateusza ze studiów będzie zachwycona ciepłem jego rodzinnego domu, urokiem wsi i życzliwością babci. Bo Barbara powita Majkę i Janka w wyjątkowo serdeczny sposób. Sympatia Mateusza od razu ją oczaruje urodą, skromnością i dobrych wychowaniem.

W "Kulisach serialu M jak miłość" już teraz możemy zobaczyć sceny, jak Mateusz i Barbara zostaną sami w kuchni domu Mostowiaków, seniorka zacznie wypytywać wnuka o jego znajomość z Mają. Stanie się dla niej jasne, że z jego strony to coś więcej niż przyjaźń.

- Ta Maja to taka ładna, miła dziewczynka... Tak mi się wydaje, że to jest ktoś ważny dla ciebie... - zapyta Barbara, ale Mateusz nie będzie skłonny do zwierzeń z tego, co czuje do Majki.

- W takich sprawach to ja się nigdy nie mylę kochany wnusiu... - powie do siebie Mostowiakowa.

Teresa Lipowska w "Kulisach serialu M jak miłość" uchyliła rąbka tajemnicy, że Barbara od razu przejrzy Mateusza i dostrzeże, że jest zakochany w Majce.

- Jest nowa dziewczyna, którą przyprowadza. Jest to niby dziewczyna innego chłopaka, ale ja, stara, doświadczona babcia, wiem, że coś na dnie serca u Mateusza się pali w stosunku do tej Majki.

Czy w "M jak miłość" Majka domyśli się, że Mateusz jest w niej zakochany?

Podczas pobytu w Grabinie w odcinku "M jak miłość" w 2026 roku Mateusz będzie się pilnował, żeby Majka nie zorientowała się, że jest nią coraz bardziej zauroczony. A szczególnie, że zna tajemnicę Tomka, którego była dziewczyna Justyna jest z nim w ciąży. Zdradziecki Kubicki nadal będzie grał na dwa fronty, okłamując Majkę, że z Justyną to już koniec.

- Mateusz jest bardzo skryty. Życie bardzo go doświadczyło i on sam próbuje to sobie wszystko ułożyć. A babcia zna go najlepiej. Mateusz na pewno się obawia tych momentów bliskości, samotności z Majką podczas tego wyjazdu, bo ich relacja jest w bardzo dziwnym miejscu - zapowiedział Rafał Kowalski w "Kulisach serialu M jak miłość".

- Majka nie widzi tego, że Mateusz jest nią zauroczony. Nie przyjmuje tego do wiadomości, bo jest bardziej skupiona na swojej relacji z Tomkiem... - dodała Matylda Giegżno.