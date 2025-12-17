Barwy szczęścia, odcinek 3287: Justin nie da wyrzucić Kajtka. Nie pozwoli Brunowi zaprowadzić w hotelu dyktatury – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3287 - poniedziałek, 05.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin sfinalizuje plan, który zawarli z Tomaszem (Jakub Sokołowski). Pakt przejęcia większości udziałów inwestorskich hotelu Stańskiego. Przypomnijmy, że bezpośrednią przyczyną działań Skotnickiego było odkrycie przez niego szwindli Bruna z fakturami remontowymi.

Bruno będzie chciał pozbyć się Kajtka w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin dowie się, że za jego relacje z Kajtkiem Bruno zamierza poświęcić chłopaka i pozbawić go pracy. Nie zaakceptuje tego! Uzna, że Stański nie ma prawa tego zrobić z dnia na dzień. Kajtek pracuje dla Bruna od lat. Poza tym Justin czuje się odpowiedzialny za gniew Stańskiego skierowany na Kajtka, bo sam wymagał od niego, by informował go o poczynaniach hotelarza.

Justin przeciwstawi się dyktatowi Bruna w 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3287. odcinku serialu „Barwy szczęścia" decyzja Bruna, by za działania Justina odpowiedział Kajtek, doprowadzi Skotnickiego do furii. Zrozumie, jak mściwy potrafi być Stański, który i jego by wyeliminował, gdyby tylko mógł. Rzecz w tym, że nie może – Justin jest przecież jednym z inwestorów. I przede wszystkim kumplem Kajtka, za którego problemy jest, poniekąd, odpowiedzialny.

- Nie wierzę… Mści się na mnie! Twoim kosztem... Nie pozwolę na to! – zapewni kolegę Skotnicki.

Zwarty i gotowy wejdzie do gabinetu Bruna i zakomunikuje mu:

- Nie możesz zwolnić Kajtka… Nie bez mojej akceptacji!

- … Bo jest twoją wtyką? I ma kablować? – zapyta ironicznie wkurzony Stański.

- Czy my prowadzimy jakąś wojnę? – odpowie pytaniem na pytanie Justin.

- Ty mi powiedz… - zażąda hotelarz.

Co mu odpowie Skotnicki? Czy jeszcze raz przypomni Brunowi o jego oszustwach? Czy wymyśli coś, cokolwiek, by zamydlić mu oczy i znowu uśpić jego czujność…?

