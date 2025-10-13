Barwy szczęścia, odcinek 3242: Justin straci pracę? Odkryje matactwa Bruna i nie zgodzi się ich zatuszować - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Bruno ponownie zatrudnił Justina. Ale ich relacje znowu się pogorszą...

Oszustwa Bruna wyjdą na jaw w 3242. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Justin odkryje, że Bruno zawyża koszty remontu hotelu i w ten sposób oszukuje inwestorów, których pozyskał dzięki niemu. Faktury okażą się mocno zawyżone. Stański najpierw będzie się tłumaczył inflacją, a potem stwierdzi, że według niego wszystko jest w porządku. Skotnicki zrozumie, że Bruno to zwykły oszust.

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno da Justinowi ultimatum

W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia" sądząc po tonie wypowiedzi Bruna Justin będzie już pewien, że jego szef doskonale zdaje sobie sprawę ze wszystkiego, a jego działanie jest celowe. Wścieknie się i powie mu bez ogródek:

- To ty zawyżasz koszty remontu. Robisz zwykły szwindel. Inwestorzy tracą, nie mówiąc już o skarbówce.

Stański na to wzruszy ramionami i stwierdzi, jak gdyby nigdy nic, że tak robią wszyscy i że kiedy w kieszeniach inwestorów będzie mniej pieniędzy, to więcej ich zostanie w hotelu. Nazwie to „racjonalną strategią zarządzania finansami firmy".

Skotnicki nazwie rzeczy po imieniu:

- Nie. To oszustwo. To też ich hotel.

- A powinien być mój! Zawsze był. I robię, co muszę, żeby go odzyskać – odpowie twardo pracodawca-oszust.

I na koniec, zniecierpliwiony, postawi Justinowi ultimatum – albo wybierze jego albo inwestorów i zwolnienie z pracy.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl