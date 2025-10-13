Barwy szczęścia, odcinek 3242: Justin przekona się, że Bruno jest oszustem. Odmówi patrzenia przez palce na szwindle Stańskiego? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3242 - piątek, 24.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" to Justin zdobył dla hotelu Bruna komplet udziałowców. Dzięki temu Stański spłacił Bożenę (Marieta Żukowska) i mógł zatrzymać hotel.

Bruno znowu zatrudnił Justina w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Bruno przekonał się, że nikt nie potrafi zadbać o promocję hotelu tak, jak Justin. Dzięki recitalom Reginy (Kamila Kamińska) obłożenie wzrosło. Wtedy złożył Skotnickiemu propozycję powrotu do hotelu na stałe. Justin z radością wrócił na swoją starą posadę.

Justin odkryje oszustwa Bruna w 3242. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Remont hotelu Bruna będzie trwał w najlepsze. Jego właściciel niezbyt będzie się nim interesował, zajmując się głównie kłopotami związanymi z decyzją sądu, że Tadzio (Józio Trojanowski) może być umieszczony w rodzinie zastępczej. Stański zostawi wszystko na głowie Justina, a on odkryje jego przekręty. W 3242. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Skotnicki przekona się, że jego pracodawca oszukuje inwestorów, zawyżając koszty odnowy budynku:

- Zacząłem robić zestawienie kosztów remontu dla inwestorów... Nie rozumiem, dlaczego remont wyszedł aż o tyle droższy, niż zakładaliśmy w kosztorysie.

Odpowiedź Bruna kompletnie go zaskoczy – szef będzie się głupio tłumaczył inflacją, jakby zakładając naiwność Justina. On w odpowiedzi pokręci głową:

- To nie może być tylko to. Trzeba zadzwonić do tego gościa. Przecież on zawyżył kwoty na wszystkich pozycjach.

Na potwierdzenie swoich słów Skotnicki pokaże mu faktury za prace hydrauliczne. Stański znowu się z nim nie zgodzi:

- Daj spokój. Moim zdaniem jest okej. Ostateczne koszty zawsze się różnią od prognoz.

Co zrobi uczciwy Justin? Jak zareaguje na takie traktowanie udziałowców, których sam przyciągnął do hotelu Bruna?

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl

Barwy szczęścia. Justin znajdzie nową kobietę? Tak zapomni o Reginie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.