Barwy szczęścia, odcinek 3236: Kubeł zimnej wody od Klemensa. Bruno pojmie, że jego urok już nie działa na kobiety - ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-10-09 12:39

W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno (Lesław Żurek) przekona się, że jego nieodparty urok natrafił na oporną materię. Profesjonalistka Jagoda (Karolina Rzepa) kieruje się w pracy dobrem swoich małoletnich podopiecznych i nie działa na nią czar ich ojców. Ostrzeże Stańskiego, co zrobi za to, że złamał postanowienia sądu. On będzie pewien, że wszystko da się załatwić, ale Klemens (Sebastian Perdek) uświadomi mu, jak działa prawo rodzinne.

„Barwy szczęścia" odcinek 3236 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" kochliwego Bruna zauroczyła kuratorka sądowa Jagoda. Do niczego między nimi nie doszło poza muśnięciem dłoni i głębokimi spojrzeniami w oczy, ale chyba tylko dlatego, że Redlińska jest profesjonalistką kierującą się w życiu zasadami. Romans z ojcem podopiecznego nie wchodzi w grę.

Bruno złamie przepisy w 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Bożena (Marieta Żukowska) trafi do szpitala. W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Jagoda postanowi, że w związku z tym Tadziem może się zaopiekować Amelia (Stanisława Celińska). Niestety, w jej mieszkaniu chłopiec – chory na alkoholowy zespół płodowy FAS - będzie płakał i dlatego babcia pójdzie z nim do willi Bruna i Karoliny (Marta Dąbrowska). Redlińska uzna to za złamanie zakazu sądowego, bo Stański może widywać syna tylko w terminach wyznaczonych przez sąd i pod jej nadzorem. Bruno podkreśli w rozmowie telefonicznej z kuratorką, że powinna się kierować interesem Tadzia. Ale Jagoda uzna to za przekroczenie postanowień sądu i zapowie, że to zgłosi.

Klemens wytłumaczy Brunowi, jak działa prawo rodzinne w 3236. odcinku „Barw szczęścia"

W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno odwiedzi w szpitalu poobijaną Bożenę, leżącą w nim ze wstrząsem mózgu i ze złamaną nogą i pojedzie do kancelarii na spotkanie z Klemensem. Bardzo poważnie potraktuje ostrzeżenie Jagody. Powie Góreckiemu, że była żona zostanie w szpitalu jeszcze przez kilka dni, więc przystała na to, by w tym czasie to on zaopiekował się Tadziem. Ale w odpowiedzi usłyszy przygnębiające wytłumaczenie sądowych procedur:

- Formalnie to bez znaczenia. Na tym etapie to nie ona decyduje o zmianie sposobu kontaktów. To może zrobić tylko sąd.

I dlatego mecenas zapowie, że wyśle do sądu wniosek o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu w przedmiocie jego kontaktów z dzieckiem – czyli prośbę, by mógł bez przeszkód zajmować się synem. Ale do pisma będzie musiała zostać dołączona opinia kuratorki, którą sąd oddelegował do nadzorowania jego widzeń z Tadziem, a więc Jagody. Bruno będzie pewien, że ocena Redlińskiej będzie pozytywna – przecież ma z nią taki wspaniały kontakt… Stański umówi się z nią w parku, by – jak sądzi – załatwić czystą formalność. Ale się przeliczy! Kuratorka okaże się oporna na jego urok, a sąd uzna, że Tadzio musi iść do rodziny zastępczej.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl

Barwy szczęścia, odcinek 3236. Jagoda (Karolina Rzepa), Bruno (Lesław Żurek), Klemens (Sebastian Perdek)
