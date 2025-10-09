Barwy szczęścia, odcinek 3236: Kubeł zimnej wody od Klemensa. Bruno pojmie, że jego urok już nie działa na kobiety - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3236 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" kochliwego Bruna zauroczyła kuratorka sądowa Jagoda. Do niczego między nimi nie doszło poza muśnięciem dłoni i głębokimi spojrzeniami w oczy, ale chyba tylko dlatego, że Redlińska jest profesjonalistką kierującą się w życiu zasadami. Romans z ojcem podopiecznego nie wchodzi w grę.

Bruno złamie przepisy w 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Bożena (Marieta Żukowska) trafi do szpitala. W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Jagoda postanowi, że w związku z tym Tadziem może się zaopiekować Amelia (Stanisława Celińska). Niestety, w jej mieszkaniu chłopiec – chory na alkoholowy zespół płodowy FAS - będzie płakał i dlatego babcia pójdzie z nim do willi Bruna i Karoliny (Marta Dąbrowska). Redlińska uzna to za złamanie zakazu sądowego, bo Stański może widywać syna tylko w terminach wyznaczonych przez sąd i pod jej nadzorem. Bruno podkreśli w rozmowie telefonicznej z kuratorką, że powinna się kierować interesem Tadzia. Ale Jagoda uzna to za przekroczenie postanowień sądu i zapowie, że to zgłosi.

Klemens wytłumaczy Brunowi, jak działa prawo rodzinne w 3236. odcinku „Barw szczęścia"

W 3236. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno odwiedzi w szpitalu poobijaną Bożenę, leżącą w nim ze wstrząsem mózgu i ze złamaną nogą i pojedzie do kancelarii na spotkanie z Klemensem. Bardzo poważnie potraktuje ostrzeżenie Jagody. Powie Góreckiemu, że była żona zostanie w szpitalu jeszcze przez kilka dni, więc przystała na to, by w tym czasie to on zaopiekował się Tadziem. Ale w odpowiedzi usłyszy przygnębiające wytłumaczenie sądowych procedur:

- Formalnie to bez znaczenia. Na tym etapie to nie ona decyduje o zmianie sposobu kontaktów. To może zrobić tylko sąd.

I dlatego mecenas zapowie, że wyśle do sądu wniosek o uchylenie postanowienia o zabezpieczeniu w przedmiocie jego kontaktów z dzieckiem – czyli prośbę, by mógł bez przeszkód zajmować się synem. Ale do pisma będzie musiała zostać dołączona opinia kuratorki, którą sąd oddelegował do nadzorowania jego widzeń z Tadziem, a więc Jagody. Bruno będzie pewien, że ocena Redlińskiej będzie pozytywna – przecież ma z nią taki wspaniały kontakt… Stański umówi się z nią w parku, by – jak sądzi – załatwić czystą formalność. Ale się przeliczy! Kuratorka okaże się oporna na jego urok, a sąd uzna, że Tadzio musi iść do rodziny zastępczej.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl