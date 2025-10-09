Barwy szczęścia, odcinek 3239: Agnieszka przyłapie Łukasza na kłamstwie. Zdradzi ją z Celiną? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3239 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka co jakiś czas podważa sens związku z Łukaszem, dochodząc do wniosku, że nie jest przez niego traktowana poważnie. Co jest o tyle zaskakujące, że to on chciał, by zamieszkali razem i załatwił jej pracę w wydawnictwie „Szoku”, za co ona zrobiła mu potworną awanturę i nie zgodziła się na przeprowadzkę. Odrzuciła też jego sugestię ślubu…

Agnieszka zazdrosna o Łukasza w odcinku 3207. „Barw szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka ma do Łukasza pretensje, że wciąż myśli o Kasi. Dla niego to jedynie objawy zazdrości i dowód na jej urojenia. Przy okazji jednej z kłótni wyrzucił z siebie, że Celina była dla niego nagrodą pocieszenia po byłej żonie…

Agnieszka zacznie podejrzewać Łukasza o zdradę w odcinku 3239. serialu „Barwy szczęścia"

Dziwny związek Agnieszki i Łukasza obfituje w kłótnie. W odcinku 3239. serialu „Barwy szczęścia" znowu dojdzie do dużego nieporozumienia, chociaż tym razem w ogóle nie będzie się na to zapowiadało. Zacznie się od seksownych zdjęć, jakie siostra Kasi będzie mu wysyłać z przymierzalni w sklepie. Sadowski zaraz do niej zadzwoni z redakcji z zalotnymi wyrzutami, że patrząc na nie nie może pracować. I rzeczywiście – zamiast wypełniać swoje obowiązki, poleci Błażejowi (Piotr Ligienza) go zastąpić, a sam wsiądzie w samochód i jak gdyby nigdy nic, pojedzie do ukochanej do Włocławka. Razem będą spacerować po lesie, co wprawi Agnieszkę w euforyczny nastrój:

- Jak licealiści. Poczułam się znów jak nastolatka, to było cudowne. No, panie redaktorze, nie spodziewałam się po panu takiego spontanu.

Romantyczną atmosferę zepsuje usterka koła. Łukasz zdecyduje, że je wymieni, a Agnieszkę poprosi, by poszła do sklepu i kupiła coś do picia za jego gotówkę z portfela w skrytce. Ona znajdzie w nim paragon za benzynę zakupioną na stacji benzynowej w Brindisi – najwyraźniej Sadowski zapomniał go wyrzucić. Skonsternowana zapyta go o to, bo przecież wtedy miał być na konferencji w Szwajcarii… Łukasz nie tylko odmówi tłumaczeń, ale też poprosi, by go więcej o to nie pytała… Ale Agnieszka zapyta. O to, gdzie wtedy była Celina. Pomyśli, że wrócił do dawnej kochanki...

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl