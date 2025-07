Barwy szczęścia. Łukasz przekona się, jaka naprawdę jest Agnieszka. Podejrzliwa i zazdrosna – takiej kochanki nie znał - ZDJĘCIA

Czy Agnieszka (Katarzyna Tlałka) i Łukasz (Michał Rolnicki) do siebie pasują? Fani serialu „Barwy szczęścia” mają poważne wątpliwości i wielu z nich ma nadzieję, że Sadowski wróci do Kasi (Katarzyna Glinka) nawet po rozwodzie. W nowym sezonie "Barw szczęścia" dojdzie do kolejnej kłótni Łukasza z jej siostrą. Między kochankami będzie ostro! Poznaj szczegóły.