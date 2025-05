Barwy szczęścia, odcinek 3195: Łukasz zwątpi w sens związku z Agnieszką. Ona nigdy nie jest zadowolona! – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3195 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.05 w TVP

W odcinku 3195. serialu „Barwy szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) dowie się od Agnieszki, że właściwie woli ona mieszkać we Włocławku i nie przenosić się do Warszawy. Od zamieszkania z Łukaszem preferuje niezależność. Dlatego kiedy Sadowski powie jej, że załatwił jej pracę księgowej w „Szoku”, nie ucieszy się, tylko wkurzy.

Wielkie rozczarowanie Łukasza w odcinku 3195. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3195. serialu „Barwy szczęścia" Łukasz też będzie zły. Zaskoczony i rozczarowany reakcją Agnieszki. Ale i tak ją przeprosi, zaznaczając po raz kolejny, że nie chce związku na odległość.

- Zaskoczyłeś mnie! Myślisz, że ja tak wszystko mogę rzucić?! Pracę, ojca? Dzieci przyjadą z Londynu! - niemal wykrzyknie z wyrzutem siostra Kasi.

- Przecież mogą dojeżdżać do Warszawy – odpowie Sadowski.

- A ojciec?

- Zmienimy mieszkanie, będą miały swoje pokoje, jakoś to pogodzimy. Ojciec przecież może się tu przeprowadzić. Co go trzyma w tym Włocławku? - teraz Łukasz będzie też chciał zdecydować za Czesława…

- Mówisz, jakbyś go nie znał.

- Myślę, że to można wszystko przygotować.

- (…) Teraz chcę się skupić na świętach. Poza tym lecę do dzieci do Londynu. Potem możemy razem gdzieś jechać, na przykład na narty – Agnieszka zaproponuje krótki wyjazd zamiast wspólnego mieszkania.

- Na narty...? - zapyta pogardliwie Sadowski i uśmiechnie się gorzko.

Pytanie o ślub w odcinku 3200. serialu „Barwy szczęścia"

W odcinku 3200. serialu „Barwy szczęścia" po rozwodzie Kasi i Łukasza będą na nich czekać w sądzie aktualni partnerzy. Agnieszka skrzywi się niechętnie na propozycję Mariusza (Rafał Cieszyński), by wszyscy razem poszli na drinka. Wieczorem powie Sadowskiemu – jakby sam tego nie zauważył – że jest już wolnym mężczyzną, a on zapyta, czy zechce wziąć z nim ślub.