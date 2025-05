Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Czesław oczerni Agnieszkę. Kasia dowie się, jaka naprawdę jest jej siostra – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3195 odcinku „Barwy szczęścia" Czesław (Marian Jaskulski) i Kasia (Katarzyna Glinka) usiądą razem i spróbują ochłonąć po awanturze, jaką Agnieszka (Katarzyna Tlałka) zrobi Łukaszowi (Michał Rolnicki). Za to, że załatwił jej pracę w Warszawie, by mogła się przeprowadzić do stolicy i mogli być razem. Zarzeczny nie będzie zdziwiony zachowaniem córki. W 3195 odcinku "Barw szczęścia" wyjaśni Kasi, że ona nie lubi, by ktoś podejmował decyzje za nią. Będzie jeszcze coś… Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.