Barwy szczęścia, odcinek 3195: Dramatyczna decyzja Krystyny. Zacznie oszukiwać Jaworskiego i lekarza – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Bank zacznie domagać się od Józefiny pięciu milionów! Dług to nie jedyne, co zostanie jej po Andrzeju

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Wyjazd Agnieszki do Londynu. Tak ukryje, że nie chce przeprowadzić się do Warszawy - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3195 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Krystynie coraz częściej zdarzają się w serialu „Barwy szczęścia” ataki agresji i epizody, kiedy traci poczucie rzeczywistości i mentalnie cofa się do czasów dzieciństwa. Uderzyła Krzysztofa, a niedługo potem zabrała ukochana lalkę Lei (Lena Sobota), kiedy przyszła z Natalią (Maria Dejmek) do SezoNOVego.

Wioletka przerażona Krystyną w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" w mikołajki Krystyna przyjechała do Marka (Marcin Perchuć) z ciastem. Poszła do kuchni nie wiedząc, że Krzysztof przebrał się za Mikołaja. Kiedy wszedł nagle do mieszkania, by zrobić niespodziankę Wioletce (Sara Kudaj), przestraszona Złota zaczęła krzyczeć, widząc obcego, głośnego mężczyznę w dziwnym przebraniu. Dziecko było przerażone. Zaczęło się bać babci i z tym lękiem opuściło Polskę.

Krystyna oszuka Krzysztofa w 3195. odcinku „Barw szczęścia"

W 3195. odcinku „Barw szczęścia" neurolog przepisze Krystynie nowe leki, które mają uregulować jej cykl dobowy. Złagodzić pobudzenie i pozwolić normalnie spać w nocy, zamiast snuć się po mieszkaniu, a w dzień drzemać. Złota będzie się obawiać otępienia, tego, że będzie jeszcze mniej sobą nawet wtedy, gdy będzie się czuć w miarę dobrze. Lekarz tego nie wykluczy. Optymistyczne nastawienie Krzysztofa i jego słowa, że nie pozwoli jej popadać w apatię, nie pomogą – Krystyna zdecyduje, że nie chce kolejnych tabletek. Tyle że nie powie o tym mężowi. Kiedy on poda jej lek, poprosi go o dolanie jej wody i schowa tabletkę do kieszeni. A potem w nocy uda, że śpi. I do czego to doprowadzi…? Chyba szykuje się dramatyczny przełom w jej chorobie...