Barwy szczęścia, odcinek 3180: Krystyna skrzywdzi dziecko. Kolejny atak nastąpi pod nieobecność Jaworskiego – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3180 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” zdarzało się już Krystynie wychodzić z mieszkania w kapciach, gubić się, być agresywną w stosunku do innych… Jej choroba postępuje – to nieuniknione. Kochający ją głęboko Krzysztof stara się powstrzymywać ją przed niebezpiecznymi dla niej decyzjami podejmowanymi pod wpływem alzheimera. Jest nieskończenie cierpliwy i zataja przed żoną, do jakiego stopnia jest chora, by jej zbytnio nie martwić.

Alzheimer Krystyny postępuje w serialu „Barwy szczęścia”

W każdej chwili może dojść do tragedii, jednak w serialu „Barwy szczęścia” Jaworski uważa, że najlepiej jest i będzie Krystynie w domu, z nim. Nie zgadza się nawet przemyśleć kwestii oddania jej do domu opieki. Jednak jej alzheimer zaczyna szybko się pogłębiać. Krzysztof widzi, jak jego prawdziwa żona znika, a w jej miejsce pojawia się obca kobieta, która czasami nie pamięta już nawet jego imienia.

Atak Krystyny w 3180. odcinku „Barw szczęścia"

W 3180. odcinku „Barw szczęścia" Jaworski przyprowadzi żonę na śniadanie do SezoNOVego, a sam pobiegnie na spotkanie z Darkiem (Andrzej Niemyt), z którym zasadzi się na człowieka podrzucającego śmieci na Osiedle Pod Sosnami. Przed wyjściem poprosi Żabcię (Hanna Klepacka), by wkruszyła jej przepisane przez lekarza tabletki do jedzenia. Złota będzie spokojnie rozwiązywać jolkę, jednak do czasu… Do bistro wejdą Natalia z Leą na szarlotkę. Dziewczynka będzie miała ze sobą ukochaną lalkę. Kiedy na chwilę podejdą do baru, Krystyna zabierze lalkę i zacznie ją tulić, zachowując się jak dziecko, umysłowo wracając do dzieciństwa… Broda (Andrzej Popiel) będzie się starał na nowo zainteresować ją krzyżówką, jednak Złota będzie w swoim świecie:

- Ciii, moja Kasia śpi.

Natalia będzie próbować wytłumaczyć Lei, że Krystyna zabrała jej lalkę, bo jest chora, ale dziewczynka będzie bardzo smutna. Blondyna spróbuje łagodnie odebrać zabawkę, lecz Złota zrobi się agresywna i nie pozwoli na to. Zwoleńska zaproponuje córce, że odbiorą jej lalkę następnym razem. Dziecko, cóż, będzie musiało się zgodzić, ale będzie bardzo przygnębione. Kiedy wróci Krzysztof, dowie się, że atak żony nie ustępuje już od dwóch godzin.