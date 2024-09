Barwy szczęścia, odcinek 3036: Krystyna w domu opieki? Jaworski już sobie nie poradzi z chorą żoną - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3036: Rawiczowa wręczy Sofii wzruszający prezent dla Czarka! Przyjmie ich do rodziny - ZDJĘCIA

Krzysztof powstrzyma Krystynę przed wyjściem z domu w kapciach w 3036. odcinku „Barw szczęścia"

Rodzina Złotych przeżywa dramat. Wyniki badań Krystyny były bardzo złe i nie pozostawiły miejsca na wątpliwości – cierpi ona na chorobę Alzheimera. W 3036. odcinku „Barw szczęścia" Krzysztof z przerażeniem spostrzeże, że jej symptomy alzheimera pogłębiają się. Pewnego dnia zauważy, że żona narzuciła płaszcz na szlafrok i w kapciach zmierza do drzwi:

- Krysiu, a dokąd ty się wybierasz? - zapyta Jaworski już wiedząc, że to kolejny atak.

- Do mamy, przecież ci mówiłam – odpowie zniecierpliwionym tonem Krysia.

- Do twojej mamy?

- No tak. Nie mogę się spóźnić.

- Kochanie, zostań, porozmawiajmy.

- Ale ja naprawdę nie mogę się spóźnić. Janusz, zostaw! - Krystyna pomyli imiona i nagle agresywna zacznie szarpać się z mężem, który będzie chciał ją zatrzymać.

- Dobrze, kochanie, ale chcesz iść bez butów? Krysiu!

Krystyna dopiero teraz zauważy, co ma na nogach:

- Dziękuję ci Januszku, jesteś kochany. Zaraz założę buty. Mama by się ze mnie śmiała, gdybym przyszła w tych kapciach.

Wanda zobaczy, jak bardzo chora jest Krystyna w 3036. odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy rozlegnie się pukanie do drzwi, w 3036. odcinku "Barw szczęścia" Krysia stwierdzi:

- To ona.

To będzie Wanda z aneksem do umowy najmu przygotowanym przez Szczepana (Robert Gulaczyk). Pomimo próśb Krzysztofa nie będzie chciała odejść.

- Pani przyszła od mojej mamy? Przysłała panią po mnie? Pójdziemy razem. Janusz, pani mnie zaprowadzi do mamy – dopiero usłyszawszy te słowa chorej Krystyny, Halicka się wycofa.

- Kochanie, ta pani nie była od twojej mamy – wyjaśni żonie Krzysztof nie wdając się w szczegóły kto i po co przyszedł, wiedząc, że żona nie będzie w stanie tego zrozumieć. Po chwili poczuje się ona bardzo senna i Jaworski utuli ją w ramionach do snu, jak gdyby była małym dzieckiem:

- Śpij, kochanie.

- A mama?

- A mama przyjdzie później.

Jak długo Krzysztof będzie w stanie powstrzymywać żonę przed niebezpiecznymi dla niej decyzjami podejmowanymi pod wpływem choroby? W każdej chwili będzie mogło dojść do tragedii… Czy Krysię trzeba będzie oddać do domu opieki?

Krystyna zapomni imienia męża w 3037. odcinku „Barw szczęścia”

Choroba Krystyny zacznie szybko się pogłębiać. W 3037. odcinku „Barw szczęścia” Jaworski będzie z rozpaczą patrzył, jak jego prawdziwa żona znika, a w jej miejsce pojawia się obca kobieta. Jaworski zwierzy się Markowi (Marcin Perchuć), że żona czasami nie pamięta już nawet jego imienia. Na szczęście będą się też jeszcze zdarzać chwile, kiedy będzie jej wracać pełna świadomość. W jednym z takich momentów Krystyna podziękuje Krzysztofowi za opiekę i poprosi, by zawsze pamiętał, jak bardzo go kochała. To wyznanie ukochanej będzie dla niego wstrząsające.

„Barwy szczęścia" odcinek 3036 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2