Barwy szczęścia, odcinek 3170: Józefina kupi Andrzejowi rodowy pałac. Zastawi na kredyt stadninę Rawiczów - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3170 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Naiwna Józefina w 3170 odcinku "Barw szczęścia" zadłuży się, żeby Andrzej Zastoja-Modelski odzyskał rodowy pałac, ale cena za jej łatwowierność będzie znacznie wyższa niż kredyt w banku i utracony majątek! Do ostatniej chwili przed podpisaniem umowy na kupno rodzinnego majątku Andrzeja Dżo pozostanie bezkrytyczna wobec narzeczonego. Ślepo wierząc w to, że arystokrata, którego ma poślubić, który spełni jej marzenie o bajkowym ślubie w Finlandii, to uczciwy mężczyzna, a transakcja kupna pałacu nie jest obciążona żadnym ryzykiem. Bo przecież już nie takie kredyty Rawiczowa spłacała!

Naciągacz Andrzej w 3170 odcinku "Barw szczęścia" dzięki Józefinie odzyska tonący w długach pałac

Po wizycie w banku Józefina i Andrzej w 3170 odcinku "Barw szczęścia", załatwieniu wszelkich formalności na kredyt pod zastaw stadniny, zakochani pojadą do Trojana (Piotr Makarski), obecnego właściciela pałacu. Podpiszą umowę i odbiorą od niego klucze. Wszystko będzie już gotowe, wystarczy tylko podpis. I tak zadłużony pałac, utracony przed laty majątek rodziny Andrzeja znów stanie się jego własnością. Niestety łatwowierna Józefina nie domyśli się, o co tak naprawdę chodzi Zastoi-Modelskiemu. - To się dzieje naprawdę, Andrzejku - wyszepcze ukochanemu do ucha Józefina, którą cytuje światseriali.interia.pl.

Józefina w 3170 odcinku "Barw szczęścia" oszukana przez Andrzeja!

A kiedy Józefina w 3170 odcinku "Barw szczęścia" przekroczy próg pałacu, zorientuje się, że Andrzej nie powiedział jej prawdy. Bo w środku zobaczy eleganckie meble i antyki. - Mówiłeś, że to tylko mury - uśmiechnie się Rawiczowa, a jej narzeczony naciągacz aż zblednie. - Nikt nigdy nie zrobił dla mnie tak wiele jak ty - zapewni "ukochaną" arystokrata.