Barwy szczęścia, odcinek 3186: Modrzycki ukryje romans z Weroniką! Wybuchnie afera, gdy ona wyzna prawdę o ich związku - ZDJĘCIA

W 3186 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika (Maria Świłpa) zdecyduje się na odważny krok i ujawni przed kolegami z redakcji swój związek z Modrzyckim (Piotr Ligienza)! Jednak szybko okaże się, że Błażej nie będzie gotowy na taki "coming out" i zrobi wszystko, by ich romans został tajemnicą najdłużej jak tylko to możliwe. W 3186 odcinku serialu "Barwy szczęścia" ich relacja stanie się tematem numer jeden, a ukrywanie ich związku doprowadzi do wielkiej afery!​